太好拍！香奈兒雪國小村登紐約 韓團MONSTA X帥氣唱跳

香奈兒為了慶祝今年冬天的快閃計畫「CHANEL N°5 IN THE SNOW」登場,近日特別選在快閃場地紐約設計酒店(The Standard, High Line in New York City)舉辦派對,向經典的N°5香水致敬。多位與會名人都身穿香奈兒服飾到場,包括兩位品牌大使莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、朴秀珠(Soo Joo PARK)都盛裝出席,韓國男團MONSTA X則是擔任表演嘉賓炒熱氣氛。

莉莉蘿絲戴普以一身典雅黑色套裝現身,選穿香奈兒斜紋軟呢外套配菱格紋印花斜紋軟呢膝上裙,手上的復古風黑色香奈兒提包特別可愛。前陣子才來台灣參與活動的超模朴秀珠,則是穿上香奈兒2019/20 Cruise度假系列白色蕾絲荷葉邊上衣搭白色斜紋軟呢膝上裙,再披上秋冬米色斜紋軟呢黑色格紋長版外套、穿過膝長靴增添氣勢,更巧妙以貝雷帽、腰鍊妝點細節,混搭率性優雅風。而香奈兒派對總少不了精采的現場演出,這次被品牌看中的是韓國男團MONSTA X,他們穿著香奈兒服飾帶來勁歌熱舞,再次展現K-pop的超強魅力。