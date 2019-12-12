名媛森泉撐場MIKIMOTO旗艦店開幕 鳳凰「珠」寶靚衝天

與傳統光芒通透澄澈的寶石不同，柔和溫潤的光澤與線條，讓配戴珍珠珠寶，成為一種別出心裁的風雅之選。日本頂級珍珠品牌MIKIMOTO在12月12日於台北101開設了全台首間頂級珠寶旗艦店，除邀請到有「日本林志玲」之稱的日本名模名媛森泉到場剪綵出席開幕典禮，更從12月13至15日的三日間於店內舉辦頂級珠寶展，展品匯聚共50件，總值超過三億的各式珍珠頂級珠寶創作。

森泉今日以一身黑色低胸平口洋裝搭配MIKIMOTO孔克珍珠流蘇項鏈、花卉珍珠鑽石手鍊與南洋珍珠鑽戒展露高雅性感女人味。雖出身名媛世家，但森泉現場卻展現十足親切與開朗魅力，也由於近期換上俏麗短髮，森泉特別挑選一件垂墜式的鑽石耳環展現「女子力」，並大方分享個人穿搭法則：即是善用不同尺寸、顏色的珍珠耳環或項鏈進行混搭，加上珍珠特殊的光澤，和諧且不顯突兀。