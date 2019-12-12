不守規矩又怎樣？女神卡卡的創意反叛學

人人都羨慕「人生勝利組」，但往往我們只看得見成功的結果，卻看不見成功前的努力和奮鬥過程。

女神卡卡勇奪2019年葛萊美獎最佳流行歌手等3項大獎。圖／聯合報系新聞資料庫 提供 分享 facebook

「我的人生究竟要幹什麼？」 你曾經問過自己這個問題嗎？你又得到什麼回答呢？ 《第三道門》作者艾力克斯也是一直這麼問自己，而這個問題也是本書的起點。作者尋訪名人，挖掘那些引領他們一步步邁向成功的秘辛，激勵人心，帶領讀者一起破解成功人士的密碼，以及「第三道門」的精神。──設計小貼士

女神卡卡就是不按牌理出牌

麥特坐下來解釋整個狀況給我聽。女神卡卡的頭兩張專輯大賣，也因此讓她一飛沖天，成了音樂圈裡的佼佼者。然後隔年，她的髖關節斷了，雖然經過緊急手術，但她也只能暫時坐在輪椅上，因此不得不取消二十五場巡迴演出。接著，和她合作多年的經紀人，又和她在未來發展路線的看法上起了爭執，最後卡卡開除了他，這事也鬧上新聞頭條。卡卡的經紀人，也就是之前拒絕我採訪邀請的那個人，向媒體披露了他單方面的說法，而卡卡則是維持沉默，但反而引來更多質疑。這件事發生的幾週後，女神卡卡推出了第三張專輯《流行藝術》，然而卻被媒體生吞活剝。

《滾石雜誌》說它「詭異」，《浮華世界雜誌》則說裡頭的幾首歌「拿來當搖籃曲還差不多」。女神卡卡的前一張專輯在發行第一週就賣出超過一百萬張，然而《流行藝術》的銷售量卻連四分之一都不如。兩人集思廣益了一個小時後，麥特一臉挫折地看向我：「你有什麼想法嗎？」 「這個嘛」，我開口，試著控制住自己，然而我幾乎無法控制自己，這趟任務過程中所學到的一切，加上我對女神卡卡的認識像爆炸般從我嘴裡全盤托出。

「藝術是充滿情感性的建築物，如果我們從這樣的角度去看女神卡卡──她的基金會、木屑裝──這一切都要回溯到她的童年。她小時候是唸天主教會學校，但她在那裡卻只覺得窒息。修女會細細地量測她裙子的長度，又要她遵守一堆規矩。所以現在卡卡穿著生肉衣，她到現在都還在反叛修女！」 「卡卡就代表了創意反叛！」麥特說。

女神卡卡2010年出席MTV音樂獎頒獎典禮，一襲鮮血淋漓的「生牛肉裝」，讓人瞠目結舌，不忍卒睹，並榮登時代雜誌「十大時尚宣言」之首。圖／聯合報系新聞資料庫 提供 分享 facebook

「沒錯，ＴＥＤ大會的創辦人曾跟我說過：『天才就是不按牌理出牌』，這太適合用在這裡了。不論是卡卡的音樂或服裝，她總是不按牌理出牌。」我從沙發上跳起來，感覺自己前所未有的生氣蓬勃。 「卡卡的偶像是普普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）」，我繼續說，「他運用康寶濃湯罐當成藝術主體，這也是不按牌理出牌！

那些評論說《流行藝術》太走偏鋒，不像她上張專輯一樣可以獲得多數人共鳴，但假如這就是她的用意呢？這張專輯就是得這麼呈現！她所有的藝術都是不按牌理出牌，所以當她已經進入排行榜前四十名時，反其道而行其實再自然不過了。《流行藝術》並不代表女神卡卡已經沒有靈感，而是女神卡卡完全活出了自己！」 我不停地說著，最後癱倒在沙發上喘氣。我抬眼看了麥特。 「恭喜你」，他說，「接下來你有二十四小時的時間把這些都化作文字」。 時間剛過午夜，麥特出門參加活動去了，而我孤零零地待在飯店套房裡，眼巴巴地盯著筆電螢幕。不久前如滾滾江水般吐出的字句現在已然枯竭。到了明天早上，我得交出一頁列出講題大點的文件給麥特，喔對了，還要做好投影片檔，他才能拿給女神卡卡。

當我坐在沙發上看麥特和他下屬討論時，曾想像著要是我會怎麼做。而現在，我如願以償上場打擊了，卻感覺自己不論再努力想跳起來，雙腳都像是被黏在球場上一樣。空白的幾分鐘變成了幾小時。我爬上床，希望到明天早上就會有靈感。只不過，我蓋著棉被躺在床上，怎樣也睡不著。我的大腦不斷攪動，不知為何，我想到一部好幾年前在 YouTube 上看過的賈伯斯影片。影片中，他介紹了「不同凡想」（Think Different）的行銷口號，談到界定自己的價值有多麼重要。那是我看過最出色的演說。

我拉開棉被，伸手去拿筆電，一次又一次，不斷地重看這支影片，真是讓我五體投地。我腦子裡只有一個想法：我得讓女神卡卡也看看這支影片。這支影片有種我無法抓住的魔力。 但隔天我並不會一起去見她，就算有，我也不可能逼她看。於是，我寫了信給麥特：就是這個……請你相信我！請從頭到尾看完這支七分鐘的影片。

過了沒多久，麥特走進飯店房間。「你看影片了嗎？」我問。 「還沒，我現在看。」 終於，我覺得每件事都上了軌道。麥特隱入他的房間，門沒關上，所以我聽得到他正在看這支影片。接著，麥特嘴裡啣著一支牙刷，手裡抓著電話，影片雖然還在播放，但他幾乎沒有認真看，甚至連影片播完了都沒注意到。麥特什麼話都沒說就又回到他房間。我粗魯地把被子拉起來。

現在不只計畫不奏效，而且已經來到球賽第四節，但我卻已經無計可施。天還未亮我就起床。我走到大廳，打算繼續完成講題文件。儘管很努力地嘗試，但我寫出來的文字卻沒有我原本預期要有的衝擊力。然後，麥特打了電話過來。「過來我房間」，他說，「我和卡卡開會的時間提早了，現在只剩下兩小時了」。我趕到房間，打開門，看到麥特站在小廚房的迷你吧臺旁邊，前面放著他的筆電，耳機插在筆電上──他眼睛眨也不眨地用全螢幕模式看那支賈伯斯的影片。影片播完了，麥特慢慢地把頭轉過來。「我有個想法」，他說。 我沒說話。「我打算請卡卡好好坐下來……然後讓她看這支影片。」 「好耶！！！！」我大喊。 這振奮人心的一刻讓我充滿幹勁，我咻地打開筆電，開始重寫整份講題大點。一分鐘之內，我就完成這份題綱，裡頭完美地寫進前一天我提過的所有內容。

麥特對卡卡的認識和我不在一個層次，所以他微調、修改了一些文字，讓整份講題大點有了新的高度。現在，我們只需要再搞定投影片就好了。麥特得在一小時內趕到卡卡家，所以由我留在飯店裡完成這項任務。處在如此的壓力下有種快感，就像比賽計時器正倒數著：１０……９……８……麥特打電話來說他正要走進卡卡家──比賽結束的鐘聲響起──我按下「寄出」鍵。

一小時後，我的手機震動了，是麥特的簡訊。 全壘打！每個人都哭了！ 接下來兩天真是暈頭轉向。當晚，我到史努比狗狗（Snoop Dogg）的演唱會和麥特跟女神卡卡會合。我去吧臺抓了一瓶紅牛，瞥到他們坐在貴賓區的一張沙發上。麥特示意要我坐在卡卡旁邊。我砰地坐下，她一隻手勾著我，然後伸出另一隻手去拿我的紅牛，喝了一大口後才還給我。

「艾力克斯」，她說，「有時候……你心裡的某些東西深沉到，連你自己都不知道該怎麼表達出來。但人生中第一次，你替我用文字表達出來了」。「對了，安迪‧沃荷那一段」，她笑著說，手一邊在空中揮舞，「真是太妙不可言了」。 我和卡卡聊完後，饒舌歌手肯德里克‧拉馬（Kendrick Lamar）過來我們這桌，在我旁邊坐下。史努比狗狗還在臺上表演，正好唱到我最喜歡的那首饒舌歌。我站起來跳舞，感到前所未有的自由。隔天晚上，我和麥特一起去聽卡卡的演唱會，我上推特瀏覽一番，看到卡卡把她的帳號名稱改成了「創意反叛」，還發了一則推文：《流行藝術》就是創意反叛。我才不會照著修女的規矩走！我有我的規則。

書名：《第三道門：比爾蓋茲、女神卡卡、賴瑞金、提摩西費里斯、珍古德等大咖的非典型成功，給拒當乖乖牌、不是富二代的你勇敢逐夢》

作者：艾力克斯‧班納楊

出版社：三采文化

出版時間：2019年1月4日

圖／擷取自三采文化出版的《《第三道門：比爾蓋茲、女神卡卡、賴瑞金、提摩西費里斯、珍古德等大咖的非典型成功，給拒當乖乖牌、不是富二代的你勇敢逐夢》書中 分享 facebook

本文摘自 三采文化 出版《 第三道門：比爾蓋茲、女神卡卡、賴瑞金、提摩西費里斯、珍古德等大咖的非典型成功，給拒當乖乖牌、不是富二代的你勇敢逐夢 》，由讀書吧電子書提供。未經授權，請勿轉載。

意猶未盡嗎？前往「讀書吧」購買本書電子版，結帳輸入【ubook】折扣碼，現折 100 元！