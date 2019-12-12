全智賢御用造型師操刀 Jimmy Choo新「鑽石鞋」1月登場

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2019-12-12 15:04聯合報 記者吳曉涵／即時報導

喜歡看韓劇的人一定對全智賢主演的「來自星星的你」、車勝元「最佳愛情」、張東健「紳士的品格」等劇中造型印象深刻，這些曾掀起熱議、帶起服飾配件高買氣的穿搭都出自韓國王牌造型師YK Jeong（鄭潤基）之手。近日Jimmy Choo就攜手YK Jeong打造最新的「The Highlighted」聯名膠囊系列，不只讓向來隱身巨星背後的時尚功臣能受到矚目，更讓廣大消費者也享受到巨星專屬的好品味。

螢光色在近幾季重回時尚舞台，Jimmy Choo與YK Jeong這回打造的「The Highlighted」聯名膠囊系列鞋款就是主打以螢光霓虹色裝飾經典運動鞋DIAMOND，打造獨特的限量系列。DIAMOND鞋款標誌性的橡膠透明鞋底因為類似鑽石形貌而得名，螢光霓虹透過鞋底呈現出夢幻前衛視覺效果，純白鞋面的縫線、鞋帶和腳後跟裝飾也都使用了螢光霓虹元素，非常搶眼。大陸男星許魏洲日前在生日演唱會上就曾搶先全球穿上此系列，並用螢光色細節白T-shirt呼應鞋款。

「The Highlighted」聯名膠囊系列共有9種不同的配色風格，除了首波預告主打的螢光黃之外，還有桃紅、藍等，預計將於2020年1月起全球發售。在形象廣告中還可以看到YK Jeong特別選擇了一隻螢光霓虹熊來代表自己，俏皮可愛。

Jimmy Choo攜手韓國王牌造型師YK Jeong（鄭潤基）推出「The H...
Jimmy Choo攜手韓國王牌造型師YK Jeong（鄭潤基）推出「The Highlighted」聯名膠囊系列。圖／Jimmy Choo提供
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「The Highlighted」聯名膠囊系列共有9種不同的配色風格，除了首波預...
「The Highlighted」聯名膠囊系列共有9種不同的配色風格，除了首波預告主打的螢光黃之外，還有桃紅、藍等，預計將於2020年1月起全球發售。記者吳曉涵／攝影
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「The Highlighted」聯名膠囊系列共有9種不同的配色風格，除了首波預...
「The Highlighted」聯名膠囊系列共有9種不同的配色風格，除了首波預告主打的螢光黃之外，還有桃紅、藍等，預計將於2020年1月起全球發售。記者吳曉涵／攝影
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大陸男星許魏洲日前在生日演唱會上就曾搶先全球穿上「The Highlighted...
大陸男星許魏洲日前在生日演唱會上就曾搶先全球穿上「The Highlighted」聯名膠囊系列。圖／Jimmy Choo提供
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大陸男星許魏洲日前在生日演唱會上就曾搶先全球穿上「The Highlighted...
大陸男星許魏洲日前在生日演唱會上就曾搶先全球穿上「The Highlighted」聯名膠囊系列。圖／Jimmy Choo提供
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Jimmy Choo攜手韓國王牌造型師YK Jeong（鄭潤基）推出「The H...
Jimmy Choo攜手韓國王牌造型師YK Jeong（鄭潤基）推出「The Highlighted」聯名膠囊系列。圖／Jimmy Choo提供
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JIMMY CHOO ★ YK JEONG「The Highlighted」聯名...
JIMMY CHOO ★ YK JEONG「The Highlighted」聯名膠囊系列
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