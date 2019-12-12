珠寶設計師聯手最潮飯店 打造OYJ期間快閃店
設計師珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY（簡稱OYJ）才在日前推出全新的Musée Edition系列首飾。旋即又與萬豪酒店集團下，素有「小W」之稱的雅樂軒（Aloft）合作，於酒店內成立期間快閃店，除了展示Musée Edition系列之外，還呈現了限定的孔賽石耳環，讓消費者驚豔。
連「國師」唐綺陽都愛用的設計師珠寶品牌OYJ，在這季推出全新的創作，同樣備受矚目。OYJ設計師姚樹君從文藝復興時期的畫作如克林姆、印象派等擷取靈感，採用大量且顏色各異的海水珍珠、淡水珍珠，以及綠紫晶、月光石、太陽石等半寶石，打造充滿古典風格的Musée系列耳環。簡潔的線條、豐富多元的材質和充滿趣味的機能性，讓人眼睛之一亮。而為了耶誕節的到來，從即日起至2020年的1月7日為止，OYJ還首度與北投雅樂軒酒店合作，以夢幻水晶球為主題，打造期間限定快閃店，還特別呈現獨家的孔賽石耳環搭配粉色淡水珍珠。
而林曉同珠寶在這季也推出全新的系列，自招牌的隨玉而安系列中「陪伴玉熊」及「幸福青鳥」首飾，衍生出適合孩童配戴的作品。設計師林曉同創立同名品牌將邁入第20年，除了將在遠東百貨A13開設全新的概念櫃之外，還首次推出「寶貝系列」產品，把自己身為人父的情感注入。全新的「如意小熊」寶貝手鍊靈感源自於如意鎖珮，小熊頭設計外型為如意鎖片轉化之簡約線條，取吉祥如意之兆。而創作靈感源自青鳥的幸福小青鳥手鍊，結合了珍珠母貝、玉石和沙佛萊石等材質，希冀承載幸福的青鳥常伴於最重要的人身邊。
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