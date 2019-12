誰說辣雞麵只能吃？火焰紅唇就靠這只韓國超夯「辣雞麵潤唇膏」

誰說辣雞麵只能吃?嗜辣一族最愛的韓國三養辣雞麵再升級,跨界聯名美妝品牌ON THE BODY 合作,推出全新「辣雞麵潤唇膏」,外觀印有辣雞麵LOGO,搭配經典黑、紅、白經典配色,話題一出粉絲詢問度爆表,不過正式發售時間要待官方公布。 韓國辣雞麵聯名ON THE BODY推出「辣雞麵潤唇膏」。圖/取自cools 分享 facebook

每次大啖韓國辣雞麵後,是否也覺得嘴唇受到辣度刺激而逐漸變得紅腫,還有點發麻感覺,新品「辣雞麵潤唇膏」借鏡此熱能原理,使用者塗抹後,嘴唇變得更加紅潤透亮,加上潤唇膏紅色設計,瞬間化身性感豐唇,讓人不禁想親上一口。 唇膏外盒印有辣雞麵經典LOGO。圖/取自cools 分享 facebook 紅色唇彩讓雙唇更迷人。圖/取自cools 分享 facebook