鞋王Roger Vivier進軍珠寶界 一字眉怪模演繹廣告比鑽石還搶鏡

Roger Vivier進軍珠寶界，首個形象廣告，找來名模Sophia Hadjipanteli詮釋，在網路掀起討論潮。圖／摘自facebook 分享 facebook

繼Gucci、Giorgio Armani之後，又有時尚品牌進軍高級珠寶領域。屬於Tods旗下的法國鞋履品牌Roger Vivier也在facebook上，宣布進軍珠寶領域。而首先曝光的形象照，則找來「一字眉」怪模Sophia Hadjipanteli詮釋，充滿了個性，讓人印象深刻。

Roger Vivier進軍珠寶界，首個形象廣告，找來名模Sophia Hadjipanteli詮釋，在網路掀起討論潮。圖／摘自facebook 分享 facebook

受到眾多女星喜愛的Roger Vivier將在明年推出首個品牌的珠寶系列，讓不少品牌粉絲大感意外，不過多是樂見其成。但比起這個消息，Roger Vivier邀請「一字眉」怪模Sophia Hadjipanteli來拍攝形象照，則引起了網友的熱議紛紛回應說「這眉毛是在哈囉？」、「這造型.....我無法」，但不論是否合適，的確都讓人留下深刻印象。Roger Vivier全新的珠寶系列，也是由現任品牌創意總監Gherardo Felloni操刀，靈感源自品牌最經典的凡爾賽Broche方釦，並延伸出Brochamour和“Bouquet Strass系列，所有珠寶也在Roger Vivier的義大利工坊中生產，預估價格落於230歐元到680歐元之間。

Roger Vivier進軍珠寶界，首個形象廣告，找來名模Sophia Hadjipanteli詮釋，在網路掀起討論潮。圖／摘自facebook 分享 facebook

對於這一個全新的系列產品，Gherardo Felloni亦表示「能夠設計珠寶讓我感到高興，在工作中發展個人熱情真是太棒了！而且還是由美女Sophia Hadjipanteli來詮釋」。而且為了維持消費者的新鮮感，Roger Vivier將在明年春季時，每月推出一個品項，除了品牌專賣店外，也會與其他零售商和電商平台合作販售。