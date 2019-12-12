全家便利商店「BT21集點」再一波！雪花球、首次登場的公仔迴力車鐵粉必收

宇宙明星「BT21」又來了！全家便利商店12月18日起分兩波段推出「BT21宇宙明星Now全家」全店集點活動，除了8個角色全員到齊之外，更一次推出居家、外出、收藏等3大系列，尤其是BT21首次推出的公仔迴力車、耶誕節應景的雪花球，都是鐵粉必須搶快入手的熱門選項。

全家便利商店「BT21宇宙明星Now全家」集點活動第一波12月18日上午10點起開跑，推出VAN、RJ、TATA、SHOOKY、MANG、KOYA、CHIMMY、COOKY等8款BT21公仔迴力車，每位成員的車門上都有各自代表的識別LOGO，車牌當然是「BT21」囉！800點+99元可兌換一個、隨機出貨不可挑款，成套8款為6,000點+789元。

另有7款隨行輕巧手提袋，可裝便當或隨身小物，800點+89元可隨機兌換一款；寂寞閃開LED夜燈是BT21角色大集合的設計，可當夜燈或擺飾，800點+599元或3,000點+549元可兌換；防潑水的收納3件組800點+299元或3,000點+249元可兌換；雙面設計的大浴巾800點+399元或3,000點+349元可兌換；BT21耶誕資料夾800點可免費兌換。