名人的私服愛包 alexanderwang微風辦特賣半價就能擁有

喜歡alexanderwang設計的粉絲不要錯過，紐約台裔設計師品牌alexanderwang亞洲巡迴Family Sale將於12月20日起至明年1月6日為期18天駐點微風廣場2F，當中包括名模Kaia Gerber與韓星泫雅私服愛包，價折直接砍半就可擁有，Objects系列生活用品千元有找，還有許多「未在台灣上市過」的商品全面2折起。

名模Kaia Gerber私服常背著alexanderwang attica包。圖／摘自IG：alexwangny 分享 facebook

這次alexanderwang Family Sale，集合亞洲區過季商品，其中包括許多「從未在台灣上市過」的獨家商品，經典款式包含超模最愛的attica、rockie包款、切跟鞋、必入手的logo款男女服裝、丹寧系列、配飾，以及設計師王大仁將品味設計延伸到生活用品的Objects系列等，全面2折起。

Objects專區推出2折價，像是皮革手機收納盒2折後特價560元、金色開瓶器2折後760元，通通千元有找。

名模Kaia Gerber使用率頻繁的alexanderwang attica腰包，以及泫雅私服時常出現的logo皮革小包、輕巧的尼龍款，價格砍半，等於每買一個就現賺1萬。

英國超模Rosie Huntington也拿過的alexanderwang rockie包下殺3折，還有多款金屬鉚釘皮包推４折折扣。隨興出門逛街、或是出國旅行時都非常好搭又方便行動的皮革背包，全面3折起跳，不到1萬5千元就能入手名模私服最愛的小羊皮背包。

● alexanderwang亞洲巡迴Family Sale

日期：2019/12/20至2020/1/6

時間：11:00~21:30 (第一天12/20 於中午12點開始)

地點：微風廣場2樓特賣會場 (復興南路入口手扶梯二樓右手邊)