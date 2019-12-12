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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

貝克漢 勇探阿爾卑斯雪山TUDOR腕表化身最佳伴手

2019-12-12 12:43聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

人是動物，活著、就要動。要突破、要膽大而行，突破自我限制，更能感受身而為人的美好真切。TUDOR帝舵表代言人、英國足球天王貝克漢最近再度突破自我極限，在挪威奧運單板滑雪獎牌得主克傑爾斯蒂．布阿斯（Kjersti Buaas）的帶領下，於阿爾卑斯雪山險峻的環境下，成功挑戰單板滑雪，人生再解鎖。

來自挪威特隆赫姆的專業單板滑雪運動員克傑爾斯蒂．布阿斯在過去二十年積累了大量單板滑雪職業巡迴賽，並成功由從半管賽（Halfpipe）轉戰障礙技巧賽，再參加空中技巧賽和自由滑雪賽，更是四屆奧運選手兼獎牌得主；這回在帝舵表的邀請下，大衛貝克漢與克傑爾斯蒂．布阿斯成功登上阿爾卑斯雪山，並在高海拔雪山的坡頂在後者指導下，順利完成單板滑雪、成就解鎖。

而這次挑戰中，貝克漢全程配戴的帝舵Black Bay P01腕表，更成為極地征途中可靠的硬派風格小夥伴。代表帝舵表壯闊歷史重要一頁的Black Bay P01腕表是由1960年代帝舵表為美軍潛水腕表專門研發的經典原型作為靈感，並使用了具矽游絲、瑞士天文台認證等諸多特色的MT5612自動上鏈機芯，而克傑爾斯蒂則配戴上酒紅色表圈的Black Bay腕表與相襯的織紋錶帶，兩兩呼應。千里之行始於足下，何時踏上征途？或許就在手腕翻轉之際，起心動念。

登山專家傑爾斯蒂則配戴了酒紅色外圈的TUDOR Black Bay腕表。圖 / ...
登山專家傑爾斯蒂則配戴了酒紅色外圈的TUDOR Black Bay腕表。圖 / TUDOR提供。
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TUDOR，Black Bay P01腕表，約12萬5,000元。圖 / TUD...
TUDOR，Black Bay P01腕表，約12萬5,000元。圖 / TUDOR提供。
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貝克漢再度突破自我極限，在帝舵表的邀請下前往阿爾卑斯雪山，並成功挑戰單板滑雪。圖...
貝克漢再度突破自我極限，在帝舵表的邀請下前往阿爾卑斯雪山，並成功挑戰單板滑雪。圖 / TUDOR提供。
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登山滑雪挑戰中，貝克漢全程配戴了TUDOR Black Bay P01腕表。圖 ...
登山滑雪挑戰中，貝克漢全程配戴了TUDOR Black Bay P01腕表。圖 / TUDOR提供。
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腕表雪山挪威

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