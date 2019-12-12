貝克漢 勇探阿爾卑斯雪山TUDOR腕表化身最佳伴手

人是動物，活著、就要動。要突破、要膽大而行，突破自我限制，更能感受身而為人的美好真切。TUDOR帝舵表代言人、英國足球天王貝克漢最近再度突破自我極限，在挪威奧運單板滑雪獎牌得主克傑爾斯蒂．布阿斯（Kjersti Buaas）的帶領下，於阿爾卑斯雪山險峻的環境下，成功挑戰單板滑雪，人生再解鎖。

來自挪威特隆赫姆的專業單板滑雪運動員克傑爾斯蒂．布阿斯在過去二十年積累了大量單板滑雪職業巡迴賽，並成功由從半管賽（Halfpipe）轉戰障礙技巧賽，再參加空中技巧賽和自由滑雪賽，更是四屆奧運選手兼獎牌得主；這回在帝舵表的邀請下，大衛貝克漢與克傑爾斯蒂．布阿斯成功登上阿爾卑斯雪山，並在高海拔雪山的坡頂在後者指導下，順利完成單板滑雪、成就解鎖。