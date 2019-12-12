彰顯個人品味從寢具開始！FRETTE用顏色為床加分

冬天就是要大家窩在一起，時尚居家配件更是點亮家中溫暖的關鍵。視覺中最為敏感的元素則是顏色，運用在織品上，點綴著居家品味是最重要設計元素。

頂級家飾品牌 FRETTE用溫暖活力的紅色、視覺暖化的金色調與奢華銀白色，將溫馨與時尚的結合提升居家氛圍。在家中，「床」便是生活充電所，更需要重視。

FRETTE品牌經理胡婷婷表示，想要增添居家溫馨氣氛，可選較喜氣的色調及帶有溫暖歡慶感寢飾，搭配溫柔的材質，與色彩及設計感的搭配來創造更完美的居家生活品味。

想讓要睡覺更舒適，與人體接觸面的材質上可選擇高織紗數的金埃及長纖細綿，透氣吸汗，觸感如肌膚般地斯滑，即使裸睡也不擔心粗糙感，是寢飾首選。

以獨特工藝呈現的「精雕刺繡四件式床組」，織繞出詠嘆花葉蔓紋的拉絲圖騰，將精緻雕刻工藝美感放置居家品味之中，彰顯主人對於居家質感的堅持。輔以品牌識別的菱格紋點綴其中，豐富立體層次突顯深具光澤感的浮雕效果，將優雅與藝術的結合之下，也是這4件組中啟發自浪漫風格畫風的創作精神所在。

想要有大器設計感，則可選「鉑金系列奢花緞織緹花大罩」，低調奢華及優雅的圖騰點綴，就如同一幅畫作般，捲葉紋飾再輔以精巧細膩的織品來表達出光影與立體的錯視效果，更顯品味。