2020「內用禁用免洗餐具」 百貨自主提前上路實施

2020元旦起又有新制上路。環保署日前新增規定11縣市百貨、購物中心及量販店，於內用時不得提供各類材質免洗餐具，自明年元旦起陸續實施。但其實百貨早於法規時間提早推動，內用不提供各類材質免洗餐具，甚至還有百貨外帶也不提供免洗餐具，同時推出自備環保杯享優惠，鼓勵消費者自備環保杯。

百貨、購物中心內用禁用免洗餐具已提前實施。圖／環球購物中心提供 分享 facebook

減少甚至不使用一次性餐具已經是世界趨勢，加上全民環保意識抬頭，出門習慣自備環保餐具的人愈來愈多。政府推廣禁用免洗餐具已有多年，百貨通路與餐飲業者跟進響應，在百貨美食街、餐廳內用餐，幾乎已看不見免洗餐具的蹤影。

百貨提早實施內用不提供各類材質免洗餐具。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新光三越表示，早從2010年起陸續將內用餐具全面更換為美耐皿餐具，美耐皿餐具包括碗、筷、湯匙，另有少數不鏽鋼筷，現已有超過9成店家都不使用免洗餐具。全台15家分店明年元旦起將全面禁用免洗餐具，各店並於12月20日起向來店顧客進行宣導，外帶餐具也配合禁塑政策使用環保材質。

遠東SOGO百貨也早從今年8月起，全台各店內用不提供免洗餐具，另外12月起外帶也不提供免洗餐具。遠東百貨、微風、環球購物中心均表示，內用禁用免洗餐具已提前在12月實施。台北101購物中心美食街也早已改用環保餐具，採高分子玻璃纖維製作的筷子、湯匙，因頗受消費者歡迎失竊率還頗高。

為鼓勵民眾使用自備環保餐具，環球購物中心12月13日至15日，刷聯名卡單日累計消費滿688元，可兌換「小熊學校鏡面陶瓷杯」；12月19日至22日，會員出示App，並扣點數30點，即可兌換「小熊學校陶瓷保鮮碗」。