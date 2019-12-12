KKday精選各國跨年攻略 2020讓你新年旅行玩不停

2019年即將結束，是否開始計劃今年要如何慶祝2020到來呢？雖然今年的元旦剛好在週三，但只要請假兩天就可以安排一趟五天的短程旅遊！若想徹底好好放鬆，只要請假四天即可連續休假九天。不管是請二休五或是請四休九，深度旅遊平台KKday都幫你準備好長短天數的跨年旅遊推薦，讓你新年旅行玩不停。

還來不及請好假的你，台灣也有許多跨年好選擇，下班就可以收拾行李準備出發。想要搶先2020年的元旦曙光，KKday與華信航空獨家推出2020曙光專機，將在元旦當天從松山機場出發沿著台東蔚藍海岸俯看日出，在20,000英呎的高空迎接第一道新年曙光，與夢幻曙光相遇的那刻，彷彿得到了滿滿的元氣和能量，同時也為新的一年許下新的希望！【2020台北跨年看日出】第一道曙光專機：https://kkday.me/product/33929

想享用有VIP等級的派對，台北101高空跨年煙火派對，絕對讓你留下美好的新年體驗。89樓觀台化身為高空酒吧，在絕佳景緻下近距離觀賞Taipei 101的跨年煙火綻放瞬間，現場還有DJ和樂團的精彩表演，給旅客留下最與眾不同的跨年回憶。

另類跨年坎普風狂歡派對，在國際時尚設計酒店citizenM，以豐富的遊戲活動及現場音樂，引領怪美潮流來襲！強調以誇張的方式表現自我、不受限於世俗眼光的「坎普美學」，邀請旅人在跨年夜釋放一年的壓力與內在的搞怪魂。【2020台北跨年】台北101 89樓高空跨年煙火派對：https://kkday.me/product/18374

大人瘋跨年之外，小朋友的新年旅遊行程當然也不能忽略！KKday推出台北高人氣兒童新樂園一票玩到底一日券，13項熱門遊樂設施無限暢玩，線上購買還可享用比現場更優惠的價格。為滿足親子旅遊便利還可以小額加購去回程接駁，讓新年親子之旅不只大人開心，小孩玩得更盡興！【台北遊樂園】兒童新樂園門票一日券：https://kkday.me/product/34133

選擇請2休5的你，推薦前往日韓、東南亞等地跨年最為適合！在一年的結尾拋開所有的疲憊，享受日本三大溫泉之一的白濱溫泉，望向太平洋的同時仰望天空，在海邊欣賞燦爛煙火秀，迎接2020到來。在一年開始，還能參拜各大神社親身體驗日本最傳統的新年習俗，在廟殿中的鐘會敲響108下，意味著每個人在新的一年中都有108個心願，祈求來年開運招福與平安，開啟新年幸福之旅。

【2020 和歌山跨年】黑潮市場・海濱花火倒數・住吉大社元旦參拜：https://kkday.me/product/33944

【2020京都跨年】平安神宮・城南宮初詣參拜・享用南禪寺名物湯豆腐午餐：https://kkday.me/product/18108

若是害怕寒冷想避冬的你，到東南亞跨年則是最棒的選擇！在跨年夜搭乘昭披耶河公主號，在豪華遊艇上享用美味的buffet自助餐，沿途經過泰國知名景點，鄭王廟、大皇宮等，船上還有現場樂團表演，深刻體驗曼谷浪漫跨年夜。

熱血的旅人也可以選擇來趟長灘島，除了跳島之外還可以跳酒吧，體驗當地不容錯過的夜生活——Pub Crawl 跑趴！就算是一個人的自由行也可以和來自世界各地的旅人們一起狂歡，展現友誼無國界。

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