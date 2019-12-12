親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／謝和弦認離婚、偷吃直播主 「永遠單身，不敢再結婚」

疑心肌梗塞捷運站口昏倒頭撞梯 北市刑大警官不治

Airbnb 推年末度假攻略 精選全球十大絕美房源

2019-12-12 11:42經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

步入2019年的最後一個月，世界各地都在歡慶佳節氣氛，台灣街上可見繽紛的燈光裝飾、四處響起的慶賀音樂，與各式慶祝活動，宣告迎接2020年的到來。全球多元旅宿平台Airbnb精選歐美、台灣及亞洲地區十大絕美精緻房源，誠摯推薦台灣旅客在新舊年交接的節慶時分，不管長、短假都能為自己與親朋好友安排一段旅程，犒賞過去一年的辛勤並為明年的美好啟始篇章。

Airbnb平台上旅宿多元，最適合喜愛冬季冷冽氣候台灣旅客們，與親朋好友安排一段耶誕長假，來到Airbnb房源欣賞如畫一般的白雪靄靄，或窩在溫暖的室內，搭配暖和的熱飲及溫馨的音樂；還可以步足戶外與三五友人來場忘卻煩憂的雪球大賽。在這冬日氛圍濃厚的假期中，或許耶誕老人正駕著雪橇悄然而至以下五大精選房源，千萬別太早入睡。

1.芬蘭北極之家

位於芬蘭的北極之家距離耶誕老人村 (Santas Village) 僅 15 分鐘車程。小木屋的外觀與內裝，讓所有到訪的旅客都不禁讚嘆它的精美可愛。這間經典的Airbnb芬蘭小木屋坐落在一片私人森林中，配有燃木壁爐、三溫暖等冬季舒適旅遊所需的一切設備。入住的旅客更能享受一座私人的取暖休閒帳篷，在白雪紛紛的美景中，烤著溫暖的炭火，與旅伴來點經典歐式烤腸配上一杯熱紅酒，好不愜意。

2.芬蘭極光玻璃屋

如果您想在今年的假期欣賞壯麗星空、遼闊大海和迷人雪景，濱臨於芬蘭寬廣海岸線旁的Airbnb極光玻璃屋，一次滿足多項人生願望清單。獨特的棱鏡形玻璃屋俯瞰著波的尼亞灣 (Gulf of Bothnia) 的美景，隨著氣候與時光的變化，盡情享受日出、日落，以及夜晚滿天星和令人著迷的一抹極光，享受遺世而獨立的暢快感受。每間玻璃屋都採用加熱玻璃，保證入住的房客在任何天氣都能欣賞無死角的清晰美景。

3.法國奢華度假別墅

入住這間位於法國夏慕尼的Airbnb奢華度假別墅，搬一把椅子，裹著舒服的羊毛毯坐在精美的燃木壁爐旁取暖。房客可以在寬敞的陽臺上欣賞白朗峰的美麗全景，還可以享受室內的家庭影院、Spa 水療和由廚師準備的美食。

4.美國童話休閒樹屋

白色雪地中聳然而立的夢幻樹屋大概是每個人兒時童話故事中都曾出現地場景，這座Airbnb童話休閒樹屋位於美國蒙大拿州，擁有高聳陡峭的屋頂且俯瞰迷人的林地景致，讓你在這裡度過的假期洋溢著濃厚的節日氣息。

5.法國現代度假木屋

這間壯觀的Airbnb現代度假木屋坐落在法國夏慕尼白朗峰的中心地帶，讓房客在享受三溫暖時還能夠欣賞被重山環繞的迷人山景，是嚴寒冬日中的豪華度假仙境。房源的費用中提供了幾項免費服務，包括日常客房清潔、前往滑雪場的巴士接駁和廚師準備的餐點。

Airbnb平台上旅宿多元，最適合喜愛冬季冷冽氣候台灣旅客們，與親朋好友安排一段...
Airbnb平台上旅宿多元，最適合喜愛冬季冷冽氣候台灣旅客們，與親朋好友安排一段耶誕長假，來到Airbnb房源欣賞如畫一般的白雪靄靄，或窩在溫暖的室內，搭配暖和的熱飲及溫馨的音樂。　圖／Airbnb提供
分享

Airbnb芬蘭法國

延伸閱讀

一生必看一次！ ５項「極光團」高端玩法先筆記

Airbnb推全新「烹飪達人體驗」 有機會接...

Airbnb宣布新措施 提升台灣房源與旅客安...

Airbnb結盟網家 送台灣房東5千個一氧化...

一生必去一次的極光之旅！5大追極光最佳欣賞點...

Airbnb躋身奧運主要合作夥伴 巴黎不滿

相關新聞

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

歡慶來台周年 汶萊皇家航空超值機票來回6099元起

2019-12-12 11:51

冰雪奇緣艾莎、安娜陪搭機 新加坡機場冬季限定3大景點

2019-12-12 11:44

「路易威登 x 英雄聯盟」聯名登場 腰包完全是勸敗款

2019-12-12 11:18

香港第一女神關之琳秀新行頭 網：果然是「巷仔內」的

2019-12-12 11:17

U值媒／巨人之手！隱藏在賽德克巴萊山的台中秘境！

2019-12-12 10:48

中山雙連「耶！心中山好好玩」5大耶誕必拍亮點

2019-12-12 00:17

「比臉大」A5和牛片＋魚子醬！超奢侈拉麵一碗980元

2019-12-11 22:50

台南人許願漢堡王展店 小編神回「華堡不給加糖」

2019-12-11 21:12

奶黃流沙、包餡芋圓太逼人！「4大超商獨家冬至湯圓」快吃一波

2019-12-11 21:01

帶點成熟韻味 香奈兒「海軍藍」新品沉穩優雅

2019-12-11 20:58

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

2019-12-11 20:09

用一頓飯時間環島旅行 樂埔町把工藝及在地放入新菜

2019-12-11 19:44

麥當勞飄麵包香！ 三款法國直送肉桂捲、丹麥捲必吃

2019-12-11 19:04

外出族必備！超夯「風暴兵早餐碗」限量5000個 星戰迷手刀瘋搶

2019-12-11 18:26

凜冬軍裝風格來襲！時尚軍靴防水升級還能修飾腿型

2019-12-11 18:20

小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson

2019-12-11 17:54

水壺、迷你包都超欠買！PRADA ESCAPE快閃店年底必逛

2019-12-11 17:53

LOTOS傳人打造出眼鏡界的勞斯萊斯 金字塔頂端貴客成品牌鐵粉

2019-12-11 17:50

2000片薑餅拼貼！最高「耶誕城堡」現身 整棟都能吃

2019-12-11 17:35

快買10色麵包眼影盤！ETUDE HOUSE進駐屈臣氏 首波100家門市開賣

2019-12-11 17:10

蓋兒加朵自曝超能力和披薩有關？「神力女超人」幽默、品味都迷人

2019-12-11 17:00

BERLUTI混搭出夏季最潮穿搭 手工打造超帥鞋釘皮衣

2019-12-11 16:59

台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現

2019-12-11 16:43

史上最美粉紅潤唇膏推3新色！肌膚之鑰讓妳粉橘招桃花

2019-12-11 16:18

抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈

2019-12-11 16:13

楊冪、簡嫚書都拿Puzzle包 一身黑也能穿出亮點

2019-12-11 15:48

付款不再手忙腳亂！『ZENLET Cache快取夾』感應強化、隨貼即用更方便

2019-12-11 15:36

信義區最新打卡點出爐！「公主」夢幻玻璃屋 首次亮相

2019-12-11 14:50

厭倦狂歡派對？耶誕夜 留一個位給甜點

2019-12-11 14:26

立山黑部、合掌村好夯 長榮台北小松4月16日起天天直飛

2019-12-11 14:03

台灣6大特色湯出列！「仙女系」原來在這裡

2019-12-11 13:03

美麗華300秒跨年煙火秀 演唱會美食趴迎接2020

2019-12-11 12:45

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

梅根王妃也愛用！迪奧粉漾潤唇膏新推美唇油乾唇救星

2019-12-11 12:03

「耶誕樹貓窩、和風小被窩」太萌！「網購雙12」萌寵商機湧現

2019-12-11 11:45

孔劉真好cue 「李棟旭脫口秀」啾啾飛吻穿的帽T 台灣買得到

2019-12-11 11:10

過年離島票第二波加班機票 12月17日開賣

2019-12-11 10:50
看更多

熱門文章

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

星宇航空3條航線價格曝光 澳門4天3夜機加酒1.2萬元起

2019-12-11 11:54

名醫唐心北登山猝逝 女兒：父親早有心理準備

2019-12-11 19:44

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛

2019-12-11 23:12

抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈

2019-12-11 16:13

台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現

2019-12-11 16:43

吳德榮：周日起連四天暖得不像冬天

2019-12-12 07:43

金融業跟半導體工程師獎金都沒它多！為何這冷門職業能登上台灣獎金排行冠軍？

2019-12-12 08:26

台灣將成6小時生活圈 林佳龍：屏東將成轉乘點

2019-12-11 12:08

男性寧可自慰也不愛愛？是否早洩 須符3條件

2019-12-11 23:28

長照扣除額 上看20萬人恐享不到

2019-12-12 00:13

131公斤里長3年減掉52公斤 他現身林口長庚分享心得

2019-12-11 17:40

她3度就醫未揪出麻疹 今確定住院期間害護理師遭感染

2019-12-11 16:23

年節打掃禁忌多 絕不動「這處」當心毀家運

2019-12-11 14:17

行動電源可免費借 百貨隱藏版貼心服務寵客術

2019-12-11 15:28

2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58

醫界「雷公」陳楷模辭世 享耆壽91歲

2019-12-12 09:47

韓國客戶開會狂吃她豆腐 對方竟喊「這沒什麼」

2019-12-11 16:41

未飛先夯周邊！員工投票選出「星宇香」 免稅商品提袋只送不賣

2019-12-11 12:51

明天空品慘兮兮！西半部全拉「橘色警報」 高屏「紅爆」

2019-12-11 22:01

每日星座運勢／雙子有機會獲主導權　財運令人羨慕

2019-12-12 00:00

門診減量靠做假達標 除了市聯醫還有五家醫院

2019-12-11 15:31

90K跑船哥感情不順想考公職 網勸退：學投資吧

2019-12-11 13:23

東北季風13日起減弱 舒適溫暖天氣到下週

2019-12-11 17:50

COP暖消息 索國向我氣象局致謝「沒因斷交把系統撤走」

2019-12-12 09:28

吃臭豆腐吃到肝癌 醫籲：別每天大量吃

2019-12-11 13:07

弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

2019-12-11 20:09

小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson

2019-12-11 17:54

台南人許願漢堡王展店 小編神回「華堡不給加糖」

2019-12-11 21:12

公費流感疫苗不夠打 地區急調度

2019-12-12 00:30

麥當勞飄麵包香！ 三款法國直送肉桂捲、丹麥捲必吃

2019-12-11 19:04

買來聖誕紅自種隔一年為何不轉紅？業者揭答案

2019-12-11 13:56

今年最後夕陽落在安平、旗津 2020首道曙光時間表出爐

2019-12-11 12:22

中山雙連「耶！心中山好好玩」5大耶誕必拍亮點

2019-12-12 00:17

排便出血當痔瘡 婦胃長4顆息肉竟全癌變

2019-12-11 13:44

【生活見聞】劉雲英／感恩日記

2019-12-12 06:00

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自駕機

2019-12-11 13:06

「飛機河粉」新北首店插旗比漾廣場 開幕首三日穿綠衣河粉買1送1

2019-12-11 19:11

39分鐘地牛連翻身！宜蘭今晚2震 最大震度4級

2019-12-11 22:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top