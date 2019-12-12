Airbnb 推年末度假攻略 精選全球十大絕美房源

步入2019年的最後一個月，世界各地都在歡慶佳節氣氛，台灣街上可見繽紛的燈光裝飾、四處響起的慶賀音樂，與各式慶祝活動，宣告迎接2020年的到來。全球多元旅宿平台Airbnb精選歐美、台灣及亞洲地區十大絕美精緻房源，誠摯推薦台灣旅客在新舊年交接的節慶時分，不管長、短假都能為自己與親朋好友安排一段旅程，犒賞過去一年的辛勤並為明年的美好啟始篇章。

Airbnb平台上旅宿多元，最適合喜愛冬季冷冽氣候台灣旅客們，與親朋好友安排一段耶誕長假，來到Airbnb房源欣賞如畫一般的白雪靄靄，或窩在溫暖的室內，搭配暖和的熱飲及溫馨的音樂；還可以步足戶外與三五友人來場忘卻煩憂的雪球大賽。在這冬日氛圍濃厚的假期中，或許耶誕老人正駕著雪橇悄然而至以下五大精選房源，千萬別太早入睡。

1.芬蘭北極之家

位於芬蘭的北極之家距離耶誕老人村 (Santas Village) 僅 15 分鐘車程。小木屋的外觀與內裝，讓所有到訪的旅客都不禁讚嘆它的精美可愛。這間經典的Airbnb芬蘭小木屋坐落在一片私人森林中，配有燃木壁爐、三溫暖等冬季舒適旅遊所需的一切設備。入住的旅客更能享受一座私人的取暖休閒帳篷，在白雪紛紛的美景中，烤著溫暖的炭火，與旅伴來點經典歐式烤腸配上一杯熱紅酒，好不愜意。

2.芬蘭極光玻璃屋

如果您想在今年的假期欣賞壯麗星空、遼闊大海和迷人雪景，濱臨於芬蘭寬廣海岸線旁的Airbnb極光玻璃屋，一次滿足多項人生願望清單。獨特的棱鏡形玻璃屋俯瞰著波的尼亞灣 (Gulf of Bothnia) 的美景，隨著氣候與時光的變化，盡情享受日出、日落，以及夜晚滿天星和令人著迷的一抹極光，享受遺世而獨立的暢快感受。每間玻璃屋都採用加熱玻璃，保證入住的房客在任何天氣都能欣賞無死角的清晰美景。

3.法國奢華度假別墅

入住這間位於法國夏慕尼的Airbnb奢華度假別墅，搬一把椅子，裹著舒服的羊毛毯坐在精美的燃木壁爐旁取暖。房客可以在寬敞的陽臺上欣賞白朗峰的美麗全景，還可以享受室內的家庭影院、Spa 水療和由廚師準備的美食。

4.美國童話休閒樹屋

白色雪地中聳然而立的夢幻樹屋大概是每個人兒時童話故事中都曾出現地場景，這座Airbnb童話休閒樹屋位於美國蒙大拿州，擁有高聳陡峭的屋頂且俯瞰迷人的林地景致，讓你在這裡度過的假期洋溢著濃厚的節日氣息。

5.法國現代度假木屋