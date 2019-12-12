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「路易威登 x 英雄聯盟」聯名登場 腰包完全是勸敗款

2019-12-12 11:18聯合報 記者楊詩涵／即時報導

熱衷投入運動賽事的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前將苗頭轉向電競業，為英雄聯盟世界大賽（Riot Games）訂作召喚師獎盃箱，開創精品與電競合作之先，日前女裝藝術總監Nicolas Ghesquière也在臉書po出與姬亞娜（Qiyana） 的虛擬合影，宣告「尊爵不凡」限定系列的發表。

「英雄聯盟」限定造型以「尊爵不凡」的響亮名稱登場，具有其獨創、開創性，並同時忠於英雄聯盟宇宙和Nicolas Ghesquière的創作靈感，其中角色姬亞娜已公開，另一角色席安娜（Senna）則預計在2020年1月發表。

本系列最受矚目的就是Monogram帆布的變款，以LV和LOL（英雄聯盟，League of Legends，簡稱LOL）作為設計，重新演繹經典包款Neverfull、Speedy手袋，或Boite Chapeau Souple帽盒和Bumbag腰包等款式，可別於手臂、腰際的各式迷你包款具有斷貨潛力。服裝靈感擷取2020早春輪廓，姬亞娜的巨環刀刃也是圖紋靈感來源，材質多為潛水衣科技面料，鞋履延續Archlight運動鞋、Star trail靴和最新的Beaubourg厚底皮鞋打造而成，路易威登X「英雄聯盟」限定系列，於即日起在品牌官網開放預購。

女裝藝術總監Nicolas Ghesquière釋出與姬亞娜的虛擬合影。圖／取自...
女裝藝術總監Nicolas Ghesquière釋出與姬亞娜的虛擬合影。圖／取自IG
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路易威登X「英雄聯盟」限定系列材質多為科技面料。圖／LV提供
路易威登X「英雄聯盟」限定系列材質多為科技面料。圖／LV提供
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路易威登X「英雄聯盟」限定系列即起開放官網預購。圖／LV提供
路易威登X「英雄聯盟」限定系列即起開放官網預購。圖／LV提供
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路易威登X「英雄聯盟」限定系列有眾多腰包款式。圖／LV提供
路易威登X「英雄聯盟」限定系列有眾多腰包款式。圖／LV提供
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路易威登X「英雄聯盟」限定系列即起開放官網預購。圖／LV提供
路易威登X「英雄聯盟」限定系列即起開放官網預購。圖／LV提供
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姬亞娜成為T恤圖樣設計，各式各樣的小型包款相當吸睛。圖／LV提供
姬亞娜成為T恤圖樣設計，各式各樣的小型包款相當吸睛。圖／LV提供
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路易威登X「英雄聯盟」限定系列延續早春輪廓，包括全新的Beaubourg厚底皮鞋...
路易威登X「英雄聯盟」限定系列延續早春輪廓，包括全新的Beaubourg厚底皮鞋。圖／LV提供
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LV品牌

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