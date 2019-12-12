「路易威登 x 英雄聯盟」聯名登場 腰包完全是勸敗款

熱衷投入運動賽事的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之前將苗頭轉向電競業，為英雄聯盟世界大賽（Riot Games）訂作召喚師獎盃箱，開創精品與電競合作之先，日前女裝藝術總監Nicolas Ghesquière也在臉書po出與姬亞娜（Qiyana） 的虛擬合影，宣告「尊爵不凡」限定系列的發表。

「英雄聯盟」限定造型以「尊爵不凡」的響亮名稱登場，具有其獨創、開創性，並同時忠於英雄聯盟宇宙和Nicolas Ghesquière的創作靈感，其中角色姬亞娜已公開，另一角色席安娜（Senna）則預計在2020年1月發表。