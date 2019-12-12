香港第一女神關之琳秀新行頭 網：果然是「巷仔內」的

「香港第一女神」關之琳出遊德國，也不忘添購新行頭，入手格拉蘇蒂原創的PanoMaticLunar偏心月相腕表。圖／Glashütte Original提供 分享 facebook

香港女星關之琳近期藉工作之便，在德國血拚，入手當地製作的名表，讓熟知腕表的網友也說「果然是巷仔內的」。另外，產後復出的劉詩詩在出席時尚活動時，也不忘以金表來搭配造型，讓整體造型更加分。

「香港第一女神」關之琳出遊德國，也不忘添購新行頭，入手格拉蘇蒂原創的PanoMaticLunar偏心月相腕表。圖／Glashütte Original提供 分享 facebook

今年57歲，有著號稱「香港第一女神」的女星關之琳，近日出訪德國的私人行程，依舊被眼尖的網友認出。雖然先前傳出她難抵歲月的摧殘，無修圖的照片流出，皺紋清晰可見，但「死忠」影迷仍相信那只是一時狀態不佳。而最近關之琳的德國出遊照曝光，看起來白皙又充滿吹彈可破的肌膚，很難讓人想起她已近花甲的年紀。向來對精品毫無抵抗力的關之琳到了德國，也不忘買當地「名產」，挑選了血統純正在地製作的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original ）的PanoMaticLunar偏心月相腕表，當做新行頭。古典的電鍍藍表盤配置，加上18K紅金表殼，更讓關之琳的膚色顯白，增添仇熟魅力。

「香港第一女神」關之琳出遊德國，也不忘添購新行頭，入手格拉蘇蒂原創的PanoMaticLunar偏心月相腕表。圖／Glashütte Original提供 分享 facebook

中國女星劉詩詩出席時尚活動，以白色洋裝搭配OMEGA的星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕表。圖／摘自OMEGA微博 分享 facebook

同樣愛名表的女星還有吳奇隆的嬌妻劉詩詩，今年升格當媽的她，在產後迅速的恢復了好身材，完全看不出已經是為人母了。日前劉詩詩現身時尚雜誌所舉辦的活動，在紅毯上就身穿了略低胸剪裁的白色花朵墜飾洋裝，還搭配了歐米茄（OMEGA）的星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕表，立刻升級了典雅感。這款腕表，有著招牌⁠的半月造型⁠、表殼⁠的⁠「⁠扣⁠爪⁠」及單環表鍊⁠，加上鑲鑽表圈⁠、飾有鑽石時標⁠的珍珠母貝表盤⁠，呈現了雋永的質感。

歐米茄星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕表，18K黃金表殼、表鍊，珍珠母貝表盤搭配鑽石時標，約81萬2,600元。圖／OMEGA提供 分享 facebook