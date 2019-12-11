帕華洛帝傳人皮爾古來台 曾邊切馬鈴薯邊思考歌唱

「我希望用歌聲帶聽眾力量和希望。」男高音塞米爾．皮爾古笑起來很溫暖，笑容有一種療癒的力量。或許就是這股溫暖的力量，讓他兩度受邀為台灣獻唱耶誕歌曲，用溫暖和充滿力量的歌聲，為台灣聽眾帶來燦爛的銀色耶誕。

2019兩廳院「聖誕音樂會」，邀請抒情男高音塞米爾．皮爾古（Saimir Pirgu）來台。皮爾古曾在2016年台中歌劇院演出「聖誕快樂─深情歌劇選粹」，此次來台將與指揮名家安德烈．尤克維契（Andriy Yurkevych）率領NSO國家交響樂團，帶來精彩的耶誕美聲饗宴，13日於國家音樂廳進行演出，爲樂迷獻上燦爛溫暖的歌劇選粹與耶誕歌曲。

皮爾古 1981年出生於阿爾巴尼亞，18歲即留學義大利波札諾(Bolzano)，22歲曾即榮獲卡羅素(Caruso)大賽2002年冠軍，同年又在蒂托、史基帕(Tito Schipa)國際聲樂比賽獲得一等獎，奠定了事業的基礎，2013年獲得享有聲望的帕華洛帝金獎（Pavarotti dOro）獎。

由於出色的外型與聲線，皮爾古在許多男高音歌劇角色中脫穎而出，21歲第一次歌劇演出「女人皆如此」，是史上最年輕的男高音參加薩爾茲堡音樂節」並且擔任主角。

但他的求學生涯並非一帆風順。身為阿爾巴尼亞解脫共產政權後的第一代「民主世代」，皮爾古18歲便離開家鄉來到義大利。他回憶，他到修道院打工賺學費，每天一早便起床到廚房打雜、煮一大群學生的早餐。

「我總是一邊切馬鈴薯、一邊想著如何思考歌唱的技巧、如何詮釋歌劇中的角色」。艱辛的求學過程帶給他更多歌唱的靈感。皮爾古回憶，認為打工時的「放空狀態」，反而讓他靈思泉湧。

這一切的動力來自音樂的熱愛。皮爾古回憶，9歲時看到為奧運開幕的三大男高音演唱會，「那一刻，我決定要當男高音」。10年後，他如願以償拜三大男高音之一的帕華洛帝為師，並和多明哥同台演出。

皮爾古與帕華洛帝學聲樂約7年，直至大師過世，他談到跟帕華洛帝學習最多的是「咬字」和「音準」，只有堅持這兩者的準確，才能把感情投射給梯種。他說，帕華洛帝也傳授他許多自然的唱法，他的晚年時是躺在他的房裡教學生。

如何維持溫暖純淨的聲音，皮爾古說，「面對周圍的事物永遠保持冷靜、面對壓力從容不迫」，同時還要維持紀律的生活。他透露，不久前阿爾巴尼亞發生大地震，他和家人足足失聯六小時，而當時他正準備上台唱「浮士德」。