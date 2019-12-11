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台北101跨年測試片流出 「再一下下就好」這27字太可愛

2019-12-11 23:12聯合報 記者江佩君／即時報導

台北101跨年煙火是年度重頭戲，今年台北101跨年動畫煙火共花費6千萬預算，並第三度將T-Pad燈網融入新年大秀，且為T-Pad燈網全新升級，今晚台北101為T-Pad燈網進行測試，也讓經過的民眾捕捉到難得的畫面，因為大樓上秀出「煙火不能預演。。。只能先測試螢幕了」、「拜託啦～借測一下」、「再一下下就好～」等文字與符號，讓網友討論到「怎麼那麼可愛」、「測試者一定是女生」，並引起高度討論。

台北101今年跨年煙火主秀維持300秒長度，T-Pad燈網全新升級，讓橫跨57層樓、使用14萬顆LED燈架T-Pad的彩度、顯像更好。

台北101為跨年T-Pad燈網進行測試，秀出的可愛文字，引起網友討論。圖／摘自信...
台北101為跨年T-Pad燈網進行測試，秀出的可愛文字，引起網友討論。圖／摘自信義區三兩事粉絲團
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台北101跨年

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