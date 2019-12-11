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2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019-12-11 22:58聯合報 記者劉小川／台北即時報導

2019年，終於要過去囉，許多重大的崩潰即將告別。快來看看2020哪些星座，為自己推翻了極限，在明年生活中，獲得最多的幸福與快樂？

獅子座

無論2019的運氣好與壞，在未來2020的獅子座，將會有完美的一年，用自信度過重重難關，遇見逆境，更是兵來將擋，水來土掩，從艱辛的工作中，獲得更多的好處，相信新的一年，獅子座有更好的展望。

射手座

在12星座中，最具有冒險犯難精神的射手座，是天生愛自由的玩家，思考上總是不再侷限範圍內。也因為這樣的思維與創新，對於2020年的運勢，更能帶來許多成功的機會，為自己勇敢的冒險而努力，請射手大膽嘗試拿出勇氣，為新的一年，開拓新的旅程。

處女座

2019的處女座，一直處在不開心、悶悶不樂的狀態。將在2020翻轉，當然運氣這種東西，不是一時半刻突然大好，但運勢將會漸入佳境。在感情上、身體上也慢慢好轉，2020處女座要特別注意的是人際關係，不善交際的處女，遇見人群時，難免會先把自己害羞的一面拿出來，但在交際場合之中，卻會是你的大好機會、大放異彩的時刻，別躲起來了處女座，好好享受否極泰來的2020吧！

天蠍座

假設過去你是一直尋覓著穩定關係的天蠍座，2020年將是你大開新的一年。新的一年，你的桃花將不請自來，也早早就尋到知己、夥伴、感情。若是要重拾過去的火花，就要用另一種耳目一新的愛與關心方式，別身陷過去的自己，這樣運勢將會持續更長的時間。

過去一年，經歷許多波折的獅子，也將撥開雲霧，面對新的展望與希望。圖／摘自 pex...
過去一年，經歷許多波折的獅子，也將撥開雲霧，面對新的展望與希望。圖／摘自 pexels
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過去一直在尋覓穩定關係與合作機會的天蠍，新的一年，將是你旗開得勝的年度。圖／摘自...
過去一直在尋覓穩定關係與合作機會的天蠍，新的一年，將是你旗開得勝的年度。圖／摘自 pexels
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2020處女座， 新的一年告別過去的悶悶不樂。圖／摘自 pexels
2020處女座， 新的一年告別過去的悶悶不樂。圖／摘自 pexels
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喜愛自由的射手座，2020年請把勇敢拿出來，面對自己蜂擁而上的機會吧！圖／摘自 ...
喜愛自由的射手座，2020年請把勇敢拿出來，面對自己蜂擁而上的機會吧！圖／摘自 pexels
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