2020年最好運4大星座！獅子走出逆境、天蠍終於脫單了

2019年，終於要過去囉，許多重大的崩潰即將告別。快來看看2020哪些星座，為自己推翻了極限，在明年生活中，獲得最多的幸福與快樂？

獅子座

無論2019的運氣好與壞，在未來2020的獅子座，將會有完美的一年，用自信度過重重難關，遇見逆境，更是兵來將擋，水來土掩，從艱辛的工作中，獲得更多的好處，相信新的一年，獅子座有更好的展望。

射手座

在12星座中，最具有冒險犯難精神的射手座，是天生愛自由的玩家，思考上總是不再侷限範圍內。也因為這樣的思維與創新，對於2020年的運勢，更能帶來許多成功的機會，為自己勇敢的冒險而努力，請射手大膽嘗試拿出勇氣，為新的一年，開拓新的旅程。

處女座

2019的處女座，一直處在不開心、悶悶不樂的狀態。將在2020翻轉，當然運氣這種東西，不是一時半刻突然大好，但運勢將會漸入佳境。在感情上、身體上也慢慢好轉，2020處女座要特別注意的是人際關係，不善交際的處女，遇見人群時，難免會先把自己害羞的一面拿出來，但在交際場合之中，卻會是你的大好機會、大放異彩的時刻，別躲起來了處女座，好好享受否極泰來的2020吧！

天蠍座