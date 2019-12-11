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「比臉大」A5和牛片＋魚子醬！超奢侈拉麵一碗980元

2019-12-11 22:50聯合報 記者陳睿中／即時報導

逛街想吃拉麵，又有新選擇了！來自日本九州的「魂麵」回歸微風松高，推出一系列拉麵餐點。其中還有每日限量30份的「魚子醬宮崎和牛拉麵」，添加了A5和牛與法國魚子醬當作配料，每碗要價980元。為了慶祝開幕，即日起至12月19日期間，會員消費拉麵就可免費升級套餐，現賺180元。微風會員點購魚子醬宮崎和牛拉麵，還可獲贈味噌拉麵兌換券。

創業於九州的魂麵，乃是當地本田製麵所經營的拉麵品牌。在2005年時，魂麵曾登台一段時間，進駐台北微風復興。如今再度回歸市場，於微風松高美食街重新登場。新開幕的魂麵，設有36席座位，店內拉麵以豚骨湯頭為基底，口味與鹹度偏大眾化，共有豚骨、醬油、味噌、辣味噌、地獄等不同口味的拉麵，售價280～320元。另還有最奢侈的「魚子醬宮崎和牛拉麵」，則採每日限量供應。

每碗980元的「魚子醬宮崎和牛拉麵」，以豚骨拉麵為基礎，上方鋪有2大片的A5宮崎和牛紐約客肉片，合計重100公克，另還有一匙法國的魚子醬，以及筍乾、木耳、豆芽等配料。上桌時，和牛的邊緣已經過微微炙燒，民眾可以自行將近全生的肉片浸入湯內燙熟，享受和牛帶來的滑潤口感與油脂滋味。

為慶祝開幕，即日起至12月19日期間，Breeze App會員消費任一款拉麵，即可免費升級價值180元的套餐組合（唐揚雞／煎餃／叉燒飯3選1＋飲品）；使用Breeze App全額支付再享8折。微風會員點購魚子醬宮崎和牛拉麵，可獲贈味噌拉麵兌換券，價值280元。

辣味噌拉麵，每碗320元。記者陳睿中／攝影
辣味噌拉麵，每碗320元。記者陳睿中／攝影
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味噌拉麵，每碗280元。記者陳睿中／攝影
味噌拉麵，每碗280元。記者陳睿中／攝影
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加入100公克A5宮崎和牛的「魚子醬宮崎和牛拉麵」。記者陳睿中／攝影
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店內提供有叉燒飯、唐揚雞等佐餐。記者陳睿中／攝影
店內提供有叉燒飯、唐揚雞等佐餐。記者陳睿中／攝影
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魂麵在拉麵中添入法國魚子醬增添滋味。記者陳睿中／攝影
魂麵在拉麵中添入法國魚子醬增添滋味。記者陳睿中／攝影
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拉麵微風法國

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