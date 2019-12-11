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奶黃流沙、包餡芋圓太逼人！「4大超商獨家冬至湯圓」快吃一波

2019-12-11 21:01聯合報 記者陳立儀／即時報導

12月22日是冬至，根據超商統計，冬至當天是湯圓銷售的最高峰，銷量可較平日成長8倍以上，4大超商今年在門市、預購推出多款獨家新品，口味更是花樣百出，像是7－ELEVEN的桂冠流沙湯圓與新竹福源桂花蜜冰火湯圓、全家便利商店的珍煮丹黑糖湯圓與義美雞蛋布丁湯圓、萊爾富的南園湯圓、OKmart的阿聰師QQ諾米包餡芋圓等，都是值得嘗鮮的好滋味。

7－ELEVEN門市推出源自港式正宗黃金流沙包奶黃餡的桂冠流沙湯圓，還有栗子紅豆湯搭配辻利抹茶包餡小湯圓的聯名商品「桂冠辻利日式雙享甜湯組」，12月31日前桂冠、義美湯圓第2件6折；年菜預購中的新竹福源桂花蜜冰火湯圓，可將芝麻和花生湯圓鋪放在冰沙上，再淋上酸甜桂花蜜，品嘗冷熱交錯的獨特口感，紅豆食府五福開運湯圓則有黃、紅、黑、綠、白等5色，內餡包裹芝麻核桃、抹茶紅豆、花生杏仁等3種口味，好吃又好看。

全家便利商店繼去年獨家販售義美奶茶湯圓引發IG洗版熱潮之後，今年與珍煮丹、SKIPPY吉比花生、義美攜手限量推出3款獨家湯圓，開賣首日銷量就突破萬盒，其中珍煮丹黑糖湯圓使用珍煮丹自製黑糖製成，吉比花生雙醬湯圓將經典花生醬變身湯圓內餡，義美雞蛋布丁湯圓不僅首創黃色湯圓外皮，雞蛋布丁流沙內餡更是誘人，近期引起話題的義美草莓煉乳湯圓也能買到。即日起至12月31日全家便利商店冬至湯圓推薦商品任選兩件8折。

萊爾富即日起至12月24日桂冠芝麻湯圓、桂冠花生湯圓、桂冠鮮肉湯圓可享任選2件8折；年節熱銷伴手禮專刊即日起至明年1月28日前限量推出老饕必吃的小吃店「南園湯圓」，共有芝麻、鮮肉、花生等口味，10粒裝售價150元。

OKmart推出OK App會員限定可享指定湯圓商品第2件5折，另有預購宅配的大甲名店「阿聰師QQ諾米包餡芋圓」，選用在地芋頭製成內餡，再包入Q軟外皮，結合湯圓與芋圓的口感。

7－ELEVEN年菜預購推出新竹福源桂花蜜冰火湯圓，售價209元。圖／7－ELE...
7－ELEVEN年菜預購推出新竹福源桂花蜜冰火湯圓，售價209元。圖／7－ELEVEN提供
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全家便利商店獨家開賣吉比花生雙醬湯圓，售價69元。圖／全家便利商店提供
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OKmart推出預購宅配的「阿聰師QQ諾米包餡芋圓」。圖／OKmart提供
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全家便利商店獨家開賣珍煮丹黑糖湯圓，售價59元。圖／全家便利商店提供
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萊爾富年節熱銷伴手禮專刊即日起至明年1月28日前限量推出「南園湯圓」，10粒裝售...
萊爾富年節熱銷伴手禮專刊即日起至明年1月28日前限量推出「南園湯圓」，10粒裝售價150元。圖／萊爾富提供
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義美雞蛋布丁湯圓，售價55元。圖／全家便利商店提供
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7－ELEVEN年菜預購推出紅豆食府五福開運湯圓，售價219元。圖／7－ELEV...
7－ELEVEN年菜預購推出紅豆食府五福開運湯圓，售價219元。圖／7－ELEVEN提供
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桂冠流沙湯圓，售價79元，7－ELEVEN於12月31日前桂冠、義美湯圓第2件6...
桂冠流沙湯圓，售價79元，7－ELEVEN於12月31日前桂冠、義美湯圓第2件6折。圖／7－ELEVEN提供
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