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首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21聯合報 記者陳睿中／即時報導

期盼已久的「遠東百貨信義A13」開幕在期，一舉一動都倍受外界注目，尤其是館內的餐廳更是令人期待。儘管目前尚未正式公佈完整名單，但是在建築物外牆已經公佈了「42間」餐飲的名單，除了鼎泰豐、新馬辣、Hooters等店之外，甚至還有咖啡名店「Fika Fika」，以及眾多全台獨家餐廳。

目前遠百信義A13所公佈的餐飲名單，共計有鼎泰豐、旭集、樂檸、涮乃葉等42個品牌。其中位於B3的食代館美食廣場，就是由新加坡BreadTalk集團所打造的美食主題街，內有三巡海南雞飯、學記港式茶餐廳、Quenches、星洲蝦麵－蝦跳跳等多間首度在台登場的餐廳，菜系囊括粵、星、馬等風格，選擇極多。

另外，包括Boujour朋廚、炸牛元村、日春木瓜牛奶、CAPATINA冰淇淋、Aunt Stella等店家，目前也針對A13分店招兵買馬，隨著新店開幕。勢必都將會帶給信義區更多的用餐選擇。

【鼎泰豐】（1樓）

台灣小籠包、麵點名店，名列米其林必比登推介名單。

【旭集】（9樓）

與饗食天堂、饗饗同屬於饗賓餐旅，為旗下全新的日式料理自助餐廳。

【Hooters】（14樓）

知名美式運動餐廳，充滿活力的服務生是一大特色。

【Lady M】（1樓）

來自紐約的甜點名店，以千層蛋糕最具代表性。

【Fika Fika Cafe】（B3）

創辦人曾於北歐咖啡烘焙大賽奪冠，是台北高人氣的咖啡店，首度進駐百貨。

【YKNK Club】（14樓）

和牛燒肉餐廳「樂軒」旗下的全新品牌，主打年輕客層。

【新馬辣經典麻辣鍋】（14樓）

連鎖麻辣鍋餐廳，台北、高雄、台南均有分店。

【茨廠街】（B3食代館美食廣場）

提供嘛嘛炒麵、檳城炒粿條等吉隆坡風味料理。

【叮叮泰式料理】（B3食代館美食廣場）

來自泰國的泰式餐廳，提供具有媽媽味的家庭料理。

【香雀】（B3食代館美食廣場）

由印度廚師駐點，現點現作的印度風味料理。

【星洲蝦麵－蝦跳跳】（B3食代館美食廣場）

藉由蝦湯、大蝦與黃麵搭配的檳城庶民美食，為全台首店。

【新德士】（B3食代館美食廣場）

提供由香港主廚所調理的一系列港式燒臘料理。

【老檳城】（B3食代館美食廣場）

供應透過米飯與各種咖哩、主配菜組合而成的「扁擔飯」，乃是檳城特色料理。

【Quenches】（B3食代館美食廣場）

結合茶飲、水果、甘蔗打造而成的新型態飲品，全台首次登場。

【土司工坊】（B3食代館美食廣場）

星國知名連鎖餐廳，可品嚐咖椰土司、星洲叻沙、半熟蛋與南洋咖啡。

【三巡海南雞飯】（B3食代館美食廣場）

首度登台的新加坡海南雞飯品牌，調味原物料均是從新加坡進口來台。

【學記港式茶餐廳】（B3食代館美食廣場）

被譽為「元朗10大必吃」的人氣店家，擁有半世紀的歷史。首度登台。

【樂檸漢堡】（B3）

台灣連鎖速食餐廳，信義遠百店將會是北台灣第3間分店。

【涮乃葉】（7樓）

連鎖涮涮鍋店，店內還將會提供壽司料理。

【蔬心坊】（B3）

系出南門市場名店「億長御坊」。

【樺達奶茶】（B3）

來自高雄的老字號手搖飲品店。

【bistro WAYO】（3樓）

和洋折衷的餐酒館，提供熟成牛排、創意地中海料理。

【小食堂】（4樓）

提供複合型餐點、元初豆坊飲品。

【施房茶】（4樓）

以「雪珠奶烏」為招牌的手搖飲店，單杯自55～245元起。

【1010湘】（4樓）

提供湘菜料理的連鎖餐廳，在台已有多間分店。

【哈根達斯】（4樓）

連鎖知名冰淇淋餐廳。

【Rose House Café】（4樓）

古典玫瑰園集團旗下品牌，提供精品咖啡為主。

【福來許餐酒茶館】（14樓）

來自大稻埕的人氣店家，提供咖啡、私廚服務。

【四川吳抄手】（4樓）

川菜餐廳，獲得米其林必比登推介肯定。

【頂呱呱×功夫茶】（4樓）

連鎖知名速食店。

【非常泰】（14樓）

連鎖時尚泰式餐廳，隸屬於瓦城集團。

【朱記】（4樓）

已有近50年歷史的餐廳，提供麵點、粥品等料理。

【偷飯賊】（4樓）

旗下擁有豆腐村、高麗園等品牌的兩班家集團所創立的全新韓式料理餐廳。

【筷炒】（14樓）

號稱2.0版的台式熱炒店，提供更佳的用餐環境、創意料理。

【松發肉骨茶】（B3）

新加坡三大肉骨茶之一，今年9月首度登台。

【思鄉病解憂牛肉麵】（4樓）

文青風牛肉麵餐廳，曾獲多次台北國際牛肉麵大賽冠軍。

【春水堂】（4樓）

知名連鎖飲品店。

【度小月】（4樓）

創於1895年的台南知名台菜餐廳。

【LOBSTERFOODS&STEAK】（14樓）

提供龍蝦、熟成牛排、日本和牛的西餐廳。

【德國農莊複合式茶館】（B3）

提供有多款德國草本茶飲與餐點。

【吳寶春麵包店】（B3）

由世界麵包大賽冠軍吳寶春所創，提供多款在地食材的麵包。

思鄉病解憂牛肉麵。圖／取自思鄉病解憂牛肉麵粉絲頁
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茨廠街提供小龍蝦伊麵等馬國料理。圖／Food Opera食代館提供
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Fika Fika Cafe將於A13開設首間百貨分店。圖／取自Fika Fik...
Fika Fika Cafe將於A13開設首間百貨分店。圖／取自Fika Fika Cafe粉絲頁
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饗食天堂全新姊妹品牌「旭集」也將進駐遠百信義A13。圖／饗食天堂提供
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三巡海南雞飯將於A13首度登台。圖／Food Opera食代館提供
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販售有霸王大蝦麵的「蝦跳跳」，首度登台拓點。圖／Food Opera食代館提供
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樂檸漢堡。圖／樂檸漢堡提供
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度小月。圖／取自度小月擔仔麵 正宗創始百年老店粉絲頁
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美式運動餐廳Hooters。圖／取自Hooters Taipei粉絲頁
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學記港式茶餐廳被譽為「元朗10大必吃」。圖／Food Opera食代館提供
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Quenches提供有青檸甘蔗等飲品。圖／Food Opera食代館提供
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朱記供應有一系列麵點、點心。圖／取自朱記餡餅粥店粉絲頁
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頂呱呱×功夫茶。圖／頂呱呱提供
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松發肉骨茶。圖／松發肉骨茶提供
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鼎泰豐。圖／擷取自官網
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Rose House Café。圖／取自Rose House Cafe粉絲頁
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涮乃葉提供日式涮涮鍋物。圖／取自涮乃葉 syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽
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遠東百貨信義A13已經於外牆陳列館內的餐飲名單。記者陳睿中／攝影
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筷炒。圖／取自筷炒kuaichao粉絲頁
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以港式燒味為主角的新德士。圖／Food Opera食代館提供
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以印度料理為主的香雀，販售有牛腩綜合香料咖哩等菜色。圖／Food Opera食代...
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遠東百貨信義A13已經於外牆陳列館內的餐飲名單。記者陳睿中／攝影
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四川吳抄手提供一系列川菜經典料理。圖／取自四川吳抄手林口店粉絲頁
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單杯動輒破百的施房茶，以「雪珠奶烏」為招牌。圖／取自施房茶總店粉絲頁
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YKNK Club為和牛燒肉餐廳「樂軒」旗下的全新品牌，主打年輕客層。圖／樂軒提...
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吳寶春麵包店。圖／取自吳寶春麥方店-臺北店粉絲頁
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1010湘。圖／取自1010湘粉絲頁
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哈根達斯冰淇淋。圖／取自Häagen-Dazs粉絲頁
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非常泰。圖／取自非常泰 Very Thai Restaurant & Bar粉絲...
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Lady M。圖／Lady M提供
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土司工坊供應有傳統的咖椰土司套餐。圖／Food Opera食代館提供
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