弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

迎接Hello Kitty 45歲生日，連鎖早餐業者「弘爺漢堡」舉辦「Hello Kitty 早餐約會」活動，推出多款聯名週邊商品，12月16日至2020年2月15日限期開跑，消息一出令粉絲引頸期盼。

此次「Hello Kitty 早餐約會」活動分3階段舉行，活動期間來店消費滿100元，即享超值價加購 Hello Kitty 商品乙件，消費滿200元可加購兩件商品，以此類推。第一階段，上架的是「Hello Kitty 保溫瓶」，粉紅色夢幻瓶身搭配手持漢堡圖樣的 Hello Kitty，毫無違和感設計，吸引少女粉絲喜愛，12月16日起限定開賣；第二階段，2020年1月1日開賣的「Hello Kitty 自動雨傘」以經典桃紅、白、黃三色為主視覺色調，搭配超大傘面，未來雨天拿著這把自動傘，再也不必擔心被淋濕了。 弘爺漢堡外帶品項換上新裝，特色Hello Kitty 包材吸睛度十足。圖/弘爺漢堡提供 分享 facebook 外出族必備「Hello Kitty 保溫瓶」，粉色造型深受少女喜愛。圖/弘爺漢堡提供 分享 facebook