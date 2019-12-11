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用一頓飯時間環島旅行 樂埔町把工藝及在地放入新菜

2019-12-11 19:44聯合報 記者魏妤庭／即時報導

時序來到了冬天，樂埔町的菜單推出全新菜單，這次更接地氣，用「一頓飯的時間環島旅行」，不只可以吃得到從北到南的台灣在地食材，像是馬告、白旗魚、十石黃豆等，每道菜結合了不同台灣工藝主題，像是剪黏、編織、染色等，帶領饕客走入台灣的鄉土，感受台灣的文化。

樂埔町的菜單向來創意不斷，上一季菜單，不僅扣連了台灣四季文化，更融入了易經卦象擺盤，有象徵春雷響徹大地的震卦，或是秋季意涵的兌卦等，不僅帶領饕客用味蕾品嘗最當季時令新鮮食材的美味，也帶領饕客用味蕾去感受到揮別隆冬，走入春夏的季節變化，那不僅是一種味覺上，也是聽覺、嗅覺、視覺的享受。

迎接冬天到來，樂埔町又有了新點子，比起上一季的菜單，更加具體接地氣。菜單以一張車票呈現，帶領饕客用一頓飯的時間環島旅行，用一頓飯時間，運用各種食材，以台灣傳統工藝方式呈現擺盤，整頓飯下來，彷彿跟著這些菜肴，從北到南，再從南到東，最後從東到北，完成一趟味覺上的環島旅行。

菜色中用的是台灣在地食材，好比用白旗魚、百香果、馬告、十石等，每道菜的擺盤皆用一項台灣工藝代表，好比第一道上桌的麵包，就是呈現烘焙技藝，前菜丁挽喬時計，則是展現出台灣的花藝，澎果浪人鰺則是呈現台灣的編織，十石蟹金沙呈現台灣的染色，麻薩末馬告展現出台灣廟宇的剪黏技術，秋姑花殼仔有著台灣廟宇常見的彩繪，一直到主菜如洛神蔗燻鴨、青花牛羊薯、菲力牛台灣、魚子醬龍蝦等，則是呈現主廚的廚藝。

每一個主題都有代表的人及技藝，吃的過程中，不只是品味美食，也是跟著這些料理一同深入台灣，認識更多的職人及工藝，對這塊土地也有更多的認識。最有趣的是，當整套菜單吃完到最後的時候，餐廳會給你一張明信片及行李掛牌，可以寫明信片寄給自己，為整趟味蕾環島旅程留下美好回憶。樂埔町新菜單價位落在2,780元到4,800元左右，即日起提供新菜單。

麻薩末馬告是反覆細熬的雞湯，手工魚丸製作，並且用蘆筍等呈現剪黏工藝，之所以選擇用...
麻薩末馬告是反覆細熬的雞湯，手工魚丸製作，並且用蘆筍等呈現剪黏工藝，之所以選擇用漆器呈盤，是因為這道菜製作起來繁瑣，堪比30道手續做出來的漆器，因此以此呈盤最為合適。記者魏妤庭／攝影
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主餐之後還有鱸鰻醜美人，用5斤以內的鱸鰻，肉質吃起來帶有彈性，飯則是用俗稱醜美人...
主餐之後還有鱸鰻醜美人，用5斤以內的鱸鰻，肉質吃起來帶有彈性，飯則是用俗稱醜美人的高雄139號米，搭配巴西里葉，淋上特製醬汁，整頓吃下來很有飽足感。記者魏妤庭／攝影
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青花牛羊薯用的是美牛，每一口皆有濃郁的煙燻香氣。記者魏妤庭／攝影
青花牛羊薯用的是美牛，每一口皆有濃郁的煙燻香氣。記者魏妤庭／攝影
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主菜洛神蔗燻鴨，由於鴨子天數愈大，肉愈軟嫩，但是可能有筋的問題，因此樂埔町用的是...
主菜洛神蔗燻鴨，由於鴨子天數愈大，肉愈軟嫩，但是可能有筋的問題，因此樂埔町用的是50多天的鴨去筋，使肉的口感軟嫩又不會有筋感。記者魏妤庭／攝影
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樂埔町新菜單用類似台鐵車票設計。記者魏妤庭／攝影
樂埔町新菜單用類似台鐵車票設計。記者魏妤庭／攝影
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十石蟹金沙用蟹肉豆腐、百合根、鹹蛋、魚露、薑黃等，十石是台灣早期的黃豆，又被稱為...
十石蟹金沙用蟹肉豆腐、百合根、鹹蛋、魚露、薑黃等，十石是台灣早期的黃豆，又被稱為金珠，最適合用來豆腐，而鹹蛋、薑黃染出淺黃色澤，以此呈現染色技藝。記者魏妤庭／攝影
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主餐之後還有鱸鰻醜美人，用5斤以內的鱸鰻，肉質吃起來帶有彈性，飯則是用俗稱醜美人...
主餐之後還有鱸鰻醜美人，用5斤以內的鱸鰻，肉質吃起來帶有彈性，飯則是用俗稱醜美人的高雄139號米，搭配巴西里葉，淋上特製醬汁，整頓吃下來很有飽足感。記者魏妤庭／攝影
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澎果浪人鰺呈現出台灣的編織工藝，用的是昆布醃牛港鰺，搭配蘋果、柴魚高山凍及山葵。...
澎果浪人鰺呈現出台灣的編織工藝，用的是昆布醃牛港鰺，搭配蘋果、柴魚高山凍及山葵。記者魏妤庭／攝影
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用餐結束後還可以拿到明信片及行李吊牌。記者魏妤庭／攝影
用餐結束後還可以拿到明信片及行李吊牌。記者魏妤庭／攝影
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秋姑花殼仔將櫻花蝦用米粒「黏」在秋姑上，而盤面上則是繪上用豆泥勾勒的螭虎紋，如同...
秋姑花殼仔將櫻花蝦用米粒「黏」在秋姑上，而盤面上則是繪上用豆泥勾勒的螭虎紋，如同廟宇屋簷有的彩繪，讓這道菜看起來更有意思。記者魏妤庭／攝影
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環島菜色

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