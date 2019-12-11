用一頓飯時間環島旅行 樂埔町把工藝及在地放入新菜

時序來到了冬天，樂埔町的菜單推出全新菜單，這次更接地氣，用「一頓飯的時間環島旅行」，不只可以吃得到從北到南的台灣在地食材，像是馬告、白旗魚、十石黃豆等，每道菜結合了不同台灣工藝主題，像是剪黏、編織、染色等，帶領饕客走入台灣的鄉土，感受台灣的文化。

樂埔町的菜單向來創意不斷，上一季菜單，不僅扣連了台灣四季文化，更融入了易經卦象擺盤，有象徵春雷響徹大地的震卦，或是秋季意涵的兌卦等，不僅帶領饕客用味蕾品嘗最當季時令新鮮食材的美味，也帶領饕客用味蕾去感受到揮別隆冬，走入春夏的季節變化，那不僅是一種味覺上，也是聽覺、嗅覺、視覺的享受。

迎接冬天到來，樂埔町又有了新點子，比起上一季的菜單，更加具體接地氣。菜單以一張車票呈現，帶領饕客用一頓飯的時間環島旅行，用一頓飯時間，運用各種食材，以台灣傳統工藝方式呈現擺盤，整頓飯下來，彷彿跟著這些菜肴，從北到南，再從南到東，最後從東到北，完成一趟味覺上的環島旅行。

菜色中用的是台灣在地食材，好比用白旗魚、百香果、馬告、十石等，每道菜的擺盤皆用一項台灣工藝代表，好比第一道上桌的麵包，就是呈現烘焙技藝，前菜丁挽喬時計，則是展現出台灣的花藝，澎果浪人鰺則是呈現台灣的編織，十石蟹金沙呈現台灣的染色，麻薩末馬告展現出台灣廟宇的剪黏技術，秋姑花殼仔有著台灣廟宇常見的彩繪，一直到主菜如洛神蔗燻鴨、青花牛羊薯、菲力牛台灣、魚子醬龍蝦等，則是呈現主廚的廚藝。