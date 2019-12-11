身價破億 22克拉Type IIa全美白鑽 極罕現身

所有的貴重寶石中，鑽石又以純淨、堅硬、閃耀，最為受到藏家與消費者的喜愛。自2016年成立的Diamond Bank鑽石銀行，本次以《Diamond Bank亞洲巡迴 全美特展》，一次匯聚一次展出3克拉以上Type IIa鑽石超過六十顆、總重超過300克拉，更為近來為亞洲首見。

Diamond Bank鑽石銀行亞洲區執行董事陳昱羲總經理表示，過去鑽石行情在2008雷曼兄弟風暴後大幅下跌、但迅速於2009回漲，而過去五年鑽石走空頭市場，但30分、50分的小鑽已於2019年開始上漲，加上目前鑽石市場未切割鑽石行情高過已切割鑽石，足證市場的惜售心態；而鑽石銀行的特色就在於透過集中議價，雖然少了故事性，但卻帶來更具更競爭力的鑽石價格；而「純粹」更為本次鑽石銀行亞洲巡迴主軸，鎖定「全美（DFL / DIF）」，淨度則為FL（無瑕）或IF（內部無瑕）。