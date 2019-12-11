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身價破億 22克拉Type IIa全美白鑽 極罕現身

2019-12-11 18:45聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

所有的貴重寶石中，鑽石又以純淨、堅硬、閃耀，最為受到藏家與消費者的喜愛。自2016年成立的Diamond Bank鑽石銀行，本次以《Diamond Bank亞洲巡迴 全美特展》，一次匯聚一次展出3克拉以上Type IIa鑽石超過六十顆、總重超過300克拉，更為近來為亞洲首見。

Diamond Bank鑽石銀行亞洲區執行董事陳昱羲總經理表示，過去鑽石行情在2008雷曼兄弟風暴後大幅下跌、但迅速於2009回漲，而過去五年鑽石走空頭市場，但30分、50分的小鑽已於2019年開始上漲，加上目前鑽石市場未切割鑽石行情高過已切割鑽石，足證市場的惜售心態；而鑽石銀行的特色就在於透過集中議價，雖然少了故事性，但卻帶來更具更競爭力的鑽石價格；而「純粹」更為本次鑽石銀行亞洲巡迴主軸，鎖定「全美（DFL / DIF）」，淨度則為FL（無瑕）或IF（內部無瑕）。

而展出的最大亮點則為一件主石為22克拉DIF Type IIa水滴形切割鑽石白鑽項鍊，售價約1億1,000萬，而另一件主石為20克拉DFL Type IIa圓形切割鑽石白鑽項鍊，售價則為約9,300萬，同樣亮眼吸睛；也為了吸引入門Entry Level消費者，鑽石銀行推出凡購買一克拉DIF鑽石，再送一顆市價約五萬的10分小鑽墜飾，讓初入門的愛好者，也能以較輕鬆價格入手個人喜好的閃亮收藏。

除了大克拉數的選擇，本次展出的「全美鑽石（DFL / DIF）」也具備不同切割方...
除了大克拉數的選擇，本次展出的「全美鑽石（DFL / DIF）」也具備不同切割方式。圖 / DIAMOND BANK提供。
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DIAMOND BANK，15克拉祖母綠式車工全美DIF鑽石，價格店洽。圖 / ...
DIAMOND BANK，15克拉祖母綠式車工全美DIF鑽石，價格店洽。圖 / DIAMOND BANK提供。
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鑽石銀行以M2M（Mine to the Market）的概念，以集中議價、嘗試...
鑽石銀行以M2M（Mine to the Market）的概念，以集中議價、嘗試提供更具價格競爭力的珠寶選擇。 圖 / DIAMOND BANK提供。
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競爭力

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