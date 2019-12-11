凜冬軍裝風格來襲！時尚軍靴防水升級還能修飾腿型

秋冬是換穿靴子季節，但突如其來的濕冷天氣，常讓人不知所措！鞋靴品牌因應需求陸續推出搭載更強大防水科技的靴款，並同時在造型上融入設計巧思，讓今年冬天在機能性與時尚Look都能兼顧！

每到冬天，軍裝風格必定捲土重來，法國軍靴品牌PALLADIUM推出全新「橘標防水TACTICAL系列」，首度將戰鬥靴型搭載強大橘標防水科技及貼心防水拉鍊設計，比照軍用規格打造10孔長式靴筒高機能軍靴，以貼合技術將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」黏合於鞋面與鞋內裡間，強力阻擋水分滲入並擁有絕佳透氣性，而鞋身內側的防水拉鍊設計更解決長統靴履穿脫不便的問題。此外，經典的防水軍靴特別推出耶誕限定配色，異材質撞色鞋面以彈道尼龍混搭磨面牛皮材質組成，結合高科技防水塗層，防水再升級。