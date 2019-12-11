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凜冬軍裝風格來襲！時尚軍靴防水升級還能修飾腿型

2019-12-11 18:20聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

秋冬是換穿靴子季節，但突如其來的濕冷天氣，常讓人不知所措！鞋靴品牌因應需求陸續推出搭載更強大防水科技的靴款，並同時在造型上融入設計巧思，讓今年冬天在機能性與時尚Look都能兼顧！

每到冬天，軍裝風格必定捲土重來，法國軍靴品牌PALLADIUM推出全新「橘標防水TACTICAL系列」，首度將戰鬥靴型搭載強大橘標防水科技及貼心防水拉鍊設計，比照軍用規格打造10孔長式靴筒高機能軍靴，以貼合技術將「WATERPOOF PLUS 透氣防水科技薄膜」黏合於鞋面與鞋內裡間，強力阻擋水分滲入並擁有絕佳透氣性，而鞋身內側的防水拉鍊設計更解決長統靴履穿脫不便的問題。此外，經典的防水軍靴特別推出耶誕限定配色，異材質撞色鞋面以彈道尼龍混搭磨面牛皮材質組成，結合高科技防水塗層，防水再升級。

英倫品牌Dr. Martens則發表全天候防潑水機能靴「ALL WEATHER PACK」系列，包含黑色與可可亞兩種新色靴款，以及為WP鞋底系列生力軍「1914 SNOWPLOW WP雪地靴」，是修飾女性腿型的實用單品。其中，雪地靴部分，以新型高性能PVC/橡膠混合鞋底，帶EVA凹槽防滑釘，搭載獨門超透氣防水薄膜Dry Wair™，可有效防止水氣進入靴子內部；修長的鞋型設計能夠修飾腿部線條，加上人造毛皮內襯，讓雙腳在寒冷的天氣下也能維持溫暖與舒適。

Dr.Martens全天候防潑水機能靴「ALL WEATHER PACK」系列。...
Dr.Martens全天候防潑水機能靴「ALL WEATHER PACK」系列。圖／Dr.Martens提供
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經典防水軍靴多層次的異材質撞色鞋面結合高科技防水塗層。圖／PALLADIUM提供
經典防水軍靴多層次的異材質撞色鞋面結合高科技防水塗層。圖／PALLADIUM提供
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PALLADIUM橘標防水TACTICAL OPS系列，售價4,580元。圖／P...
PALLADIUM橘標防水TACTICAL OPS系列，售價4,580元。圖／PALLADIUM提供
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PALLADIUM橘標防水TACTICAL LTH系列，售價4,980元。圖／P...
PALLADIUM橘標防水TACTICAL LTH系列，售價4,980元。圖／PALLADIUM提供
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1914 SNOWPLOW WP雪地靴，售價8,980元。圖／Dr.Marten...
1914 SNOWPLOW WP雪地靴，售價8,980元。圖／Dr.Martens提供
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