小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson
趕在雙12檔期，以及年終掃除季之前，小米台灣一口氣在台推出號稱清潔小怪獸的「米家手持無線吸塵器Lite」、廚房好幫手「米家調理機」、全新兩款電動牙刷「米家聲波電動牙刷T500/T300」，以及加碼驚喜彩蛋「米家掃拖機器人1C」等四款備受期待的智慧家庭新品。其中米家手持無線吸塵器Lite，以能吸住籃球的超強吸力、60分鐘續航，以及隨附四款吸頭的實用規格，搭配五千有找的超殺價格，預計再掀起一波秒殺搶購熱潮。
同步登場的米家調理機，其實就是近年相當熱賣的隨行杯果汁機，擁有大功率銅線馬達、301不銹鋼六葉刀頭，攪拌能力強勁；下壓即啟動、打完果汁換上杯蓋就能立刻帶出門的便利設計，更是現代家庭必備的廚房幫手。
而先前推出即廣受好評的米家聲波電動牙刷，這次再推出T500/T300兩款，同樣搭載第二代高頻震動磁懸浮聲波馬達，採用高密度無金屬刷頭，其中T500還可透過米家App自訂刷牙模式，並查看專屬潔牙報告。
最後驚喜登場的則是米家掃拖機器人1C，搭載高速視覺導航系統，擁有15種感應器輔助定位，具備2500Pa超大吸力無刷馬達，提供四檔吸力模式調節，搭配全自動智慧電控水箱，徹底清潔地面各類污物。透過米家App還可進行遠端遙控、預約清掃等智慧操作。不過這款新品要到2020年一月底前才會正式開賣，將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家搶先開放預購。
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