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小米四款米家新品驚喜登台 無線吸塵器五千有找拼Dyson

2019-12-11 17:54聯合報 記者黃筱晴／即時報導

趕在雙12檔期，以及年終掃除季之前，小米台灣一口氣在台推出號稱清潔小怪獸的「米家手持無線吸塵器Lite」、廚房好幫手「米家調理機」、全新兩款電動牙刷「米家聲波電動牙刷T500/T300」，以及加碼驚喜彩蛋「米家掃拖機器人1C」等四款備受期待的智慧家庭新品。其中米家手持無線吸塵器Lite，以能吸住籃球的超強吸力、60分鐘續航，以及隨附四款吸頭的實用規格，搭配五千有找的超殺價格，預計再掀起一波秒殺搶購熱潮。

同步登場的米家調理機，其實就是近年相當熱賣的隨行杯果汁機，擁有大功率銅線馬達、301不銹鋼六葉刀頭，攪拌能力強勁；下壓即啟動、打完果汁換上杯蓋就能立刻帶出門的便利設計，更是現代家庭必備的廚房幫手。

而先前推出即廣受好評的米家聲波電動牙刷，這次再推出T500/T300兩款，同樣搭載第二代高頻震動磁懸浮聲波馬達，採用高密度無金屬刷頭，其中T500還可透過米家App自訂刷牙模式，並查看專屬潔牙報告。

最後驚喜登場的則是米家掃拖機器人1C，搭載高速視覺導航系統，擁有15種感應器輔助定位，具備2500Pa超大吸力無刷馬達，提供四檔吸力模式調節，搭配全自動智慧電控水箱，徹底清潔地面各類污物。透過米家App還可進行遠端遙控、預約清掃等智慧操作。不過這款新品要到2020年一月底前才會正式開賣，將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家搶先開放預購。

米家手持無線吸塵器Lite，建議售價4,995元，於12月12日中午12點起於指...
米家手持無線吸塵器Lite，建議售價4,995元，於12月12日中午12點起於指定通路限時預購，12月17日正式開賣。圖／小米台灣提供
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年終換新歲末大掃除，小米台灣推出居家清潔智慧新品米家手持無線吸塵器Lite及米家...
年終換新歲末大掃除，小米台灣推出居家清潔智慧新品米家手持無線吸塵器Lite及米家掃拖機器人1C，讓掃除事半功倍。圖／小米台灣提供
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米家聲波電動牙刷T500，建議售價995元、米家聲波電動牙刷T300，建議售價5...
米家聲波電動牙刷T500，建議售價995元、米家聲波電動牙刷T300，建議售價545元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子同步開賣。圖／小米台灣提供
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米家掃拖機器人1C，建議售價6,595元。記者黃筱晴／攝影
米家掃拖機器人1C，建議售價6,595元。記者黃筱晴／攝影
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米家手持無線吸塵器Lite，隨附四款實用吸頭，超強吸力甚至能吸住籃球。記者黃筱晴...
米家手持無線吸塵器Lite，隨附四款實用吸頭，超強吸力甚至能吸住籃球。記者黃筱晴／攝影
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米家調理機，建議售價895元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市...
米家調理機，建議售價895元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式販售。圖／小米台灣提供
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小米台灣在台亮相四款米家智慧家電新品，包括米家調理機、米家掃拖機器人1C、米家手...
小米台灣在台亮相四款米家智慧家電新品，包括米家調理機、米家掃拖機器人1C、米家手持無線吸塵器Lite，以及米家聲波電動牙刷T500/T300。圖／小米台灣提供
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