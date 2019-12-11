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水壺、迷你包都超欠買！PRADA ESCAPE快閃店年底必逛

2019-12-11 17:53聯合報 記者吳曉涵／即時報導

戶外運動風潮也席捲時尚精品！PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場，以「露營」為主題概念在店內搭出黃色帳篷，並以木製展示櫃配黃色衣架展售獨家商品，還特別邀請新生代男星OZI與名媛董若彤展演此系列服飾與包款、配件，呼應整體鮮明亮眼的年輕氛圍。

OZI與董若彤是美國學校校友，兩人對露營的印象都停留在學生時期跟著同學們一起體驗團體戶外過夜的時光，「那是我第一次睡帳篷，但因為蚊蟲很多所以我對露營的印象不是很好，後來也沒有再嘗試過了。」OZI說，一旁董若彤也表示對露營沒有太大興趣，不過對穿在身上的「露營風」感覺倒是很不錯。PRADA ESCAPE系列商品在設計上運用了很多迷彩與橘色元素，標誌性的尼龍材質、防潑水特性等等都充分滿足此系列「露營」靈感的戶外需求。OZI對其中一雙橘色Thunder迷彩運動鞋愛不釋手，也很喜歡雙面印花襯衫，董若彤則是看中人氣商品尼龍漁夫帽。服裝方面也跳脫男女界線，隨意混搭才能展現此系列的自由主體精神。

其他推薦必買商品還有PRADA ESCAPE台北城市限定T恤，以及開賣至今就非常搶手的MIDORI合作系列文具以及水壺。多款不同尺寸的包款包括可以掛在脖子上的迷你包、多功能腰包、掛飾包、指南針掛飾等等，彼此可以互相串扣搭配，完美結合機能與創意，輕鬆打造超有型的戶外風穿搭，且價位相對來說親民許多，從文具類當中有500元的吊飾到花一萬初就可以擁有一個尼龍包，可以說是非常好入手。

PRADA ESCAPE商品即日起至12月31日，在PRADA台北101旗艦店內以店中店的概念販售，全系列商品都搭配專屬的黃色購物袋，袋側還印有PRADA ESCAPE活動造訪的六大城市紐約、邁阿密、東京、北京、首爾，以及最後一站台北。

OZI穿雙面印花襯衫36,000元，尼龍長褲40,500元，白色T恤(三件一組販...
OZI穿雙面印花襯衫36,000元，尼龍長褲40,500元，白色T恤(三件一組販售）10,000元，尼龍拼接皮革撞色後背包66,000元，綠色保溫瓶2,000元，Thunder迷彩運動鞋37,000元，多功能腰包24,000元。 董若彤穿迷彩印花夾克114,000元，馬海毛針織上衣30,000元，尼龍黑色長褲40,500元，橘色尼龍腰包18,500元，尼龍拼接皮革後背包43,000元，銀色保溫瓶2,500元，小牛皮中筒靴42,000元。記者陳立凱／攝影
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共有三款配色的PRADA ESCAPE台北城市限定T恤。記者吳曉涵／攝影
共有三款配色的PRADA ESCAPE台北城市限定T恤。記者吳曉涵／攝影
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雙面印花襯衫，36,000元。圖／PRADA提供
雙面印花襯衫，36,000元。圖／PRADA提供
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迷彩印花尼龍腰包，18,500元。圖／PRADA提供
迷彩印花尼龍腰包，18,500元。圖／PRADA提供
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寶藍色保溫瓶(350ml)，2,000元。圖／PRADA提供
寶藍色保溫瓶(350ml)，2,000元。圖／PRADA提供
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黑色多功能腰包，24,000元。圖／PRADA提供
黑色多功能腰包，24,000元。圖／PRADA提供
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PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
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PRADA ESCAPE台北城市限定T恤。記者吳曉涵／攝影
PRADA ESCAPE台北城市限定T恤。記者吳曉涵／攝影
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PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
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PRADA ESCAPE商品搭配專屬的黃色購物袋。記者吳曉涵／攝影
PRADA ESCAPE商品搭配專屬的黃色購物袋。記者吳曉涵／攝影
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在PRADA ESCAPE台北101店中店也能找到PRADA與MIDORI合作系...
在PRADA ESCAPE台北101店中店也能找到PRADA與MIDORI合作系列文具。圖／PRADA提供
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尼龍迷你包，12,500元。圖／PRADA提供
尼龍迷你包，12,500元。圖／PRADA提供
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OZI穿迷彩印花外套88,500元，黑色尼龍長褲29,500元，白色T恤(三件一...
OZI穿迷彩印花外套88,500元，黑色尼龍長褲29,500元，白色T恤(三件一組販售）10,000元，尼龍拼接皮革中款腰包/肩背包38,500元，Thunder運動鞋37,000元。 董若彤穿尼龍飛行外套80,000元，迷彩印花針織衫36,000元，立體花裝飾短裙43,500元，尼龍迷你包12,500元，尼龍拼接皮革後背包37,000元，小牛皮中筒靴42,000元，尼龍漁夫帽9,500元。記者陳立凱／攝影
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迷彩印花迷你包掛飾，12,500元。圖／PRADA提供
迷彩印花迷你包掛飾，12,500元。圖／PRADA提供
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駝色Saffiano Bolo領帶，7,000元。圖／PRADA提供
駝色Saffiano Bolo領帶，7,000元。圖／PRADA提供
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OZI最愛的橘色Thunder迷彩運動鞋。記者吳曉涵／攝影
OZI最愛的橘色Thunder迷彩運動鞋。記者吳曉涵／攝影
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Thunder迷彩運動鞋，37,000元。圖／PRADA提供
Thunder迷彩運動鞋，37,000元。圖／PRADA提供
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PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場。圖／PRADA提供
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指南針掛飾(單一販售)，11,500元。圖／PRADA提供
指南針掛飾(單一販售)，11,500元。圖／PRADA提供
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露營PRADA

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