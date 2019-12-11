水壺、迷你包都超欠買！PRADA ESCAPE快閃店年底必逛

戶外運動風潮也席捲時尚精品！PRADA ESCAPE台北101限時快閃店中店近日登場，以「露營」為主題概念在店內搭出黃色帳篷，並以木製展示櫃配黃色衣架展售獨家商品，還特別邀請新生代男星OZI與名媛董若彤展演此系列服飾與包款、配件，呼應整體鮮明亮眼的年輕氛圍。

OZI與董若彤是美國學校校友，兩人對露營的印象都停留在學生時期跟著同學們一起體驗團體戶外過夜的時光，「那是我第一次睡帳篷，但因為蚊蟲很多所以我對露營的印象不是很好，後來也沒有再嘗試過了。」OZI說，一旁董若彤也表示對露營沒有太大興趣，不過對穿在身上的「露營風」感覺倒是很不錯。PRADA ESCAPE系列商品在設計上運用了很多迷彩與橘色元素，標誌性的尼龍材質、防潑水特性等等都充分滿足此系列「露營」靈感的戶外需求。OZI對其中一雙橘色Thunder迷彩運動鞋愛不釋手，也很喜歡雙面印花襯衫，董若彤則是看中人氣商品尼龍漁夫帽。服裝方面也跳脫男女界線，隨意混搭才能展現此系列的自由主體精神。

其他推薦必買商品還有PRADA ESCAPE台北城市限定T恤，以及開賣至今就非常搶手的MIDORI合作系列文具以及水壺。多款不同尺寸的包款包括可以掛在脖子上的迷你包、多功能腰包、掛飾包、指南針掛飾等等，彼此可以互相串扣搭配，完美結合機能與創意，輕鬆打造超有型的戶外風穿搭，且價位相對來說親民許多，從文具類當中有500元的吊飾到花一萬初就可以擁有一個尼龍包，可以說是非常好入手。