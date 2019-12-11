LOTOS傳人打造出眼鏡界的勞斯萊斯 金字塔頂端貴客成品牌鐵粉

德國頂級眼鏡品牌LOTOS的第五代傳人Stephan Schmidt先生，由他接手之後，將市場觸角由歐洲延伸到亞洲。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

追求尊榮與獨特性，就是德國頂級眼鏡品牌LOTOS的生存之道，連目前掌舵的Stephan Schmidt先生也坦言「這是一個極小眾的市場，獨一無二的產品就是LOTOS的DNA」，因此為了唯一，能豪擲百萬元購買一副鏡框的人亦大有人在。

迄立至今超過150年，來自德國專做貴金屬鏡框的LOTOS，因為擁有獨家專利合金、特殊焊接技術，更有經驗豐富的的工匠，如拋光師、雕刻師、鑲嵌師、金匠專家等，才能在市場上佔有一席之地。現任品牌擁有者的Stephan Schmidt先生，也是LOTOS家族的第五代傳人，在訪問中則提到，過去的業務主要為Piaget、Cartier、DuPont、Dunhill、Porsche等知名品牌作嫁，設計並製作金質鏡框。「但我在30年前左右接掌家族事業後，決定將焦點轉向打造自有品牌LOTOS，並拓展國際市場及知名度」。所以，在亞洲LOTOS便授意溥儀眼鏡，來行銷品牌，更於今年正式進駐台灣。

Stephan Schmidt先生透露LOTOS與溥儀的合作關係已維繫十年，即便來自不同文化，但在評估顧客偏好與風格時，恰好能夠互補。透過溥儀的回饋，Stephan Schmidt先生發現亞洲消費者的喜好歐亞並沒有太多的差異，「同樣追求最佳品質、重視精湛手作工藝，以及低調不搶眼的設計」。業界首創的One of One系列就是全球金字塔頂端消費者的最愛，因為從沒有眼鏡生產商膽敢嘗試如此高難度的計畫，每一副的鏡框就如同高級珠寶般的珍稀，價格更是會讓受薪階層咋舌。

就如同Stephan Schmidt先生在受訪時，不斷的提到LOTOS向來力圖滿足與超越顧客的最高需求和期望，盡全力瞭解顧客，以及個別的要求和願望，因此才會有了One of One系列的推出。作為頂級的德國高級眼鏡製造商，LOTOS深信奢華的意義，就是「精品中的精品」，而且在眾多物質之中，貴金屬是無法被仿效及取代的，只有珍稀貴金屬才可以創造出奢華且極具吸引力的作品，這就是為何LOTOS會被譽為「眼鏡界的勞斯萊斯」了。

LOTOS AcetGold系列鏡框，18K白金鏡腳及鼻架，約32萬元。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook

LOTOS Fine Jewelry系列鏡框，18K白金鏡腳及鼻架，鑲嵌40顆圓形明亮式切割的頂級白鑽，共重0.2克拉，約63萬6,000元。圖／溥儀眼鏡提供 分享 facebook