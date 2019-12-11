2000片薑餅拼貼！最高「耶誕城堡」現身 整棟都能吃

耶誕氛圍愈來愈濃，你知道台北最大的薑餅屋在哪兒？答案是香格里拉台北遠東國際大飯店的大廳內，不只是薑餅屋，這是座「薑餅城堡」，耗時、費料又費工，一片片併乾拼貼而起，換言之，整棟都可食，但僅供參觀，千萬別吃它！

台北遠東飯店今年由新任德籍點心房行政主廚Frank Braun帶領廚藝團隊，擴大規模打造高度近7米的城堡，使用超過2,000片薑餅、250公斤的麵粉、60公斤的糖霜特製而成。為了呈現兼具設計感與童趣，團隊規畫長達半年多，由十多位甜點師傅費時一個月、日以繼夜拼裝，薑餅城堡才得現身。

薑餅城堡周圍伴隨著經典的歐洲老火車穿梭白雪靄靄的山脈，色彩繽紛的迷你纜車運行山間，以及童趣十足的旋轉木馬，生動營造出銀白耶誕的浪漫氛圍。此外，1樓The Cake Room也變身為溫馨可愛的薑餅小屋，完全是耶誕美拍景點。

飯店同步推出「打卡薑餅城堡抽住宿好禮」活動，即日起至2020年1月1日於香格里拉台北遠東耶誕佈置前拍下佳節美照，上傳至社群平台(帳號須公開)，並標註#shangrilataipei打卡地標在香格里拉台北遠東國際大飯店，分享節慶的美好心情，將有機會抽中香格里拉台北遠東尊榮客房住宿一晚(含兩客早餐)。2020年1月2日將於飯店社群平台公布幸運得獎者。