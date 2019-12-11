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快買10色麵包眼影盤！ETUDE HOUSE進駐屈臣氏　首波100家門市開賣　

2019-12-11 17:10聯合報 記者陳立儀／即時報導

藥妝店再掀K-Beauty彩妝新勢力！韓國美妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市，將網路口碑商品及票選明星熱賣商品端上架，包括屈臣氏門市、屈臣氏官網都能買到，預計明年將擴增至200間門市；今年耶誕限量版的魯道夫系列12月也在屈臣氏西門門市獨家限定開賣。

ETUDE HOUSE自從去年3月由愛茉莉太平洋總公司接手經營台灣市場之後，已拓展17間獨立街邊店，但仍有不少居住較偏遠的網友敲碗，希望能就近買到ETUDE HOUSE商品，本次與屈臣氏獨家合作，通路觸及率橫跨全台，讓各縣市消費者都能擁有最潮韓系彩妝。

首波進駐屈臣氏，ETUDE HOUSE推出百大精選商品，包括全球累積銷售破200萬瓶的長效待肌系列粉底液、網路討論度爆表的10色眼影「普羅旺斯薰衣草眼彩盤」與「香醇烘焙麵包屋眼彩盤」、票選第一名的睫對出色睫毛膏等；明年還將推出屈臣氏門市、官網獨賣的重點彩妝，另外也會增加目前一般藥妝店沒有的個人色彩檢測巡迴服務（Color Finder）。

迎接耶誕、跨年，ETUDE HOUSE也推薦兩款應景妝容，以玩轉色彩迷你眼彩盤「紅鼻子魯道夫」淺色打底，紅色在瞳孔上方做重點加強、可再拍一點珠光色讓眼眸更閃耀，眼尾及下眼瞼以深咖啡色描繪深邃感，唇彩選用玩美色計亮澤唇膏「RD308耶誕莓果糖」；另一款麵包盤妝容選用「香醇烘焙麵包屋眼彩盤」，10款麵包大地色可隨意混搭，搭配唇萃印記水感光澤唇釉「BE101」、睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏「02」，不論日常或派對優雅妝都適合。

慶祝ETUDE HOUSE、屈臣氏獨家合作，即日起至12月31日於屈臣氏購買ETUDE HOUSE商品不限金額，可享寵i點數10倍送，購買ETUDE HOUSE商品滿588元、並於結帳時出示ETUDE HOUSE LINE會員畫面可享50元現折優惠；持全品項皆為ETUDE HOUSE商品、不限金額的屈臣氏發票，拍照上傳至ETUDE HOUSE、屈臣氏官方FB粉絲團留言，可參加釜山雙人來回機票抽獎。

ETUDE HOUSE人氣明星商品進駐屈臣氏，圖為香醇烘焙麵包屋眼彩盤。記者陳立...
ETUDE HOUSE人氣明星商品進駐屈臣氏，圖為香醇烘焙麵包屋眼彩盤。記者陳立儀／攝影
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ETUDE HOUSE耶誕限定的魯道夫系列12月在屈臣氏西門門市開賣。記者陳立儀...
ETUDE HOUSE耶誕限定的魯道夫系列12月在屈臣氏西門門市開賣。記者陳立儀／攝影
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ETUDE HOUSE唇萃印記～水感光澤唇釉系列在全台100家屈臣氏門市上架，售價450 元。圖／ETUDE HOUSE提供
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全球累積銷售破200萬瓶的ETUDE HOUSE長效待肌系列粉底液，在全台100...
全球累積銷售破200萬瓶的ETUDE HOUSE長效待肌系列粉底液，在全台100家屈臣氏門市就能買到。記者陳立儀／攝影
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ETUDE HOUSE「香醇烘焙麵包屋眼彩盤」可打造日常妝容或優雅派對妝，售價990元。圖／ETUDE HOUSE提供
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韓妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市。...
韓妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市。記者陳立儀／攝影
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ETUDE HOUSE長效待肌～超持妝粉底液，售價650元。圖／ETUDE HO...
ETUDE HOUSE長效待肌～超持妝粉底液，售價650元。圖／ETUDE HOUSE提供
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韓妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市。...
韓妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市。記者陳立儀／攝影
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ETUDE HOUSE耶誕限定的魯道夫系列12月在屈臣氏西門門市開賣。記者陳立儀...
ETUDE HOUSE耶誕限定的魯道夫系列12月在屈臣氏西門門市開賣。記者陳立儀／攝影
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