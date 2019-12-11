快買10色麵包眼影盤！ETUDE HOUSE進駐屈臣氏　首波100家門市開賣　

藥妝店再掀K-Beauty彩妝新勢力！韓國美妝品牌ETUDE HOUSE與屈臣氏獨家合作，首波進駐全台100間屈臣氏門市，將網路口碑商品及票選明星熱賣商品端上架，包括屈臣氏門市、屈臣氏官網都能買到，預計明年將擴增至200間門市；今年耶誕限量版的魯道夫系列12月也在屈臣氏西門門市獨家限定開賣。

ETUDE HOUSE自從去年3月由愛茉莉太平洋總公司接手經營台灣市場之後，已拓展17間獨立街邊店，但仍有不少居住較偏遠的網友敲碗，希望能就近買到ETUDE HOUSE商品，本次與屈臣氏獨家合作，通路觸及率橫跨全台，讓各縣市消費者都能擁有最潮韓系彩妝。

首波進駐屈臣氏，ETUDE HOUSE推出百大精選商品，包括全球累積銷售破200萬瓶的長效待肌系列粉底液、網路討論度爆表的10色眼影「普羅旺斯薰衣草眼彩盤」與「香醇烘焙麵包屋眼彩盤」、票選第一名的睫對出色睫毛膏等；明年還將推出屈臣氏門市、官網獨賣的重點彩妝，另外也會增加目前一般藥妝店沒有的個人色彩檢測巡迴服務（Color Finder）。

迎接耶誕、跨年，ETUDE HOUSE也推薦兩款應景妝容，以玩轉色彩迷你眼彩盤「紅鼻子魯道夫」淺色打底，紅色在瞳孔上方做重點加強、可再拍一點珠光色讓眼眸更閃耀，眼尾及下眼瞼以深咖啡色描繪深邃感，唇彩選用玩美色計亮澤唇膏「RD308耶誕莓果糖」；另一款麵包盤妝容選用「香醇烘焙麵包屋眼彩盤」，10款麵包大地色可隨意混搭，搭配唇萃印記水感光澤唇釉「BE101」、睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏「02」，不論日常或派對優雅妝都適合。