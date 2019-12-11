蓋兒加朵自曝超能力和披薩有關？「神力女超人」幽默、品味都迷人

蓋兒加朵（Gal Gadot）在2017年的「神力女超人（Wonder Woman）」知性、智慧、具有獨特魅力的形象，成功收服全球粉絲，即將在2020年6月上映的續集「神力女超人：1984」預告一釋出，蓋兒加朵以全新的黃金盔甲與翅膀帥氣回歸，立刻獲得高度關注，超可愛的蓋兒加朵也曾在IG公開她的「神秘超能力」是吃披薩不掉口紅！

「One of my secret powers - eating pizza without messing up my perfect lipstick（我的超能力之一就是吃披薩不破壞完美唇妝）」，如此率真討喜的發言，讓蓋兒加朵成為萬人迷，她身上這件寫著「WORK HARD AND BE NICE」勤勉工作、善待他人的T恤，來自加州品牌SUB_URBAN RIOT，也有粉絲留言問她哪裡買；大吃披薩的照片很有生活感，她在出席活動時的穿搭，也是完全巨星風範。