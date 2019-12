蓋兒加朵自曝超能力和披薩有關？「神力女超人」幽默、品味都迷人

蓋兒加朵(Gal Gadot)在2017年的「神力女超人(Wonder Woman)」知性、智慧、具有獨特魅力的形象,成功收服全球粉絲,即將在2020年6月上映的續集「神力女超人:1984」預告一釋出,蓋兒加朵以全新的黃金盔甲與翅膀帥氣回歸,立刻獲得高度關注,超可愛的蓋兒加朵也曾在IG公開她的「神秘超能力」是吃披薩不掉口紅!

「One of my secret powers - eating pizza without messing up my perfect lipstick(我的超能力之一就是吃披薩不破壞完美唇妝)」,如此率真討喜的發言,讓蓋兒加朵成為萬人迷,她身上這件寫著「WORK HARD AND BE NICE」勤勉工作、善待他人的T恤,來自加州品牌SUB_URBAN RIOT,也有粉絲留言問她哪裡買;大吃披薩的照片很有生活感,她在出席活動時的穿搭,也是完全巨星風範。