BERLUTI混搭出夏季最潮穿搭 手工打造超帥鞋釘皮衣

經過幾季的洗禮，法國高級男裝品牌Berluti的創意總監Kris Van Assche讓男裝的設計調性越來越清晰。即將上市的2020夏季系列，就爬梳了品牌的經典元素，運用於新一季的服裝上，融入Kris Van Assche擅長的街頭感與運動風，打造當季的最潮穿搭。

上一季，Kris Van Assche從費拉拉的製造廠中的染色大理石台獲得啟發，使用斑斕的色彩印製於襯衫上，創造獨一無二的風格。而2020夏季系列，則是延續了相同的概念，進化成「滴染」的效果，讓襯衫多了個性的視覺效果。此外，在系列男裝的大衣、外套或長褲，還點綴了高飽和的色彩，如珊瑚紅、亮橘與寶藍色，帶出了活力與年輕的氛圍。每一季不可或缺的招牌Scritto草寫法文字體的裝飾，也散見於不同的單品上，以提花、印刷的方式呈現，值得一提的是本季還運用於墨鏡的鏡片上，或是具運動風的長褲褲腳拉鍊等細節處理。