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BERLUTI混搭出夏季最潮穿搭 手工打造超帥鞋釘皮衣

2019-12-11 16:59聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

經過幾季的洗禮，法國高級男裝品牌Berluti的創意總監Kris Van Assche讓男裝的設計調性越來越清晰。即將上市的2020夏季系列，就爬梳了品牌的經典元素，運用於新一季的服裝上，融入Kris Van Assche擅長的街頭感與運動風，打造當季的最潮穿搭。

上一季，Kris Van Assche從費拉拉的製造廠中的染色大理石台獲得啟發，使用斑斕的色彩印製於襯衫上，創造獨一無二的風格。而2020夏季系列，則是延續了相同的概念，進化成「滴染」的效果，讓襯衫多了個性的視覺效果。此外，在系列男裝的大衣、外套或長褲，還點綴了高飽和的色彩，如珊瑚紅、亮橘與寶藍色，帶出了活力與年輕的氛圍。每一季不可或缺的招牌Scritto草寫法文字體的裝飾，也散見於不同的單品上，以提花、印刷的方式呈現，值得一提的是本季還運用於墨鏡的鏡片上，或是具運動風的長褲褲腳拉鍊等細節處理。

而Berluti的2020年夏季系列中，最吸睛的莫過於是受到製鞋時所使用的鞋釘所啟發，使用相似外觀的鉚釘以手工逐一的敲打在皮件的收邊或是鞋履的鞋面上；皮衣外套更是有萬餘顆的金屬釘妝點，讓消費者感受到Berluti的細膩工藝。同時上述運用於服裝上的亮彩，也出現在皮具的邊緣（油邊），部分設計還使用了從工具箱、機車擷取靈感的金屬鍊，讓包款變得更時髦有型。

Un Jour Gulliver Studs 圓釘公事包10萬5,000元。圖／...
Un Jour Gulliver Studs 圓釘公事包10萬5,000元。圖／Berluti提供
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高彩度的外套讓Berluti 2020夏季系列，帶出了活力與年輕的氛圍。記者徐兆...
高彩度的外套讓Berluti 2020夏季系列，帶出了活力與年輕的氛圍。記者徐兆玄／攝影
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Scritto潑墨皇家藍真絲襯衫40,000元。圖／Berluti提供
Scritto潑墨皇家藍真絲襯衫40,000元。圖／Berluti提供
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Berluti 2020夏季系列，越來越能看出創意總監Kris Van Assc...
Berluti 2020夏季系列，越來越能看出創意總監Kris Van Assche的設計調性。記者徐兆玄／攝影
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Sun Thunder Scritto太陽眼鏡16,050元。圖／Berluti...
Sun Thunder Scritto太陽眼鏡16,050元。圖／Berluti提供
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Alessandro Edge Scritto綁帶鞋75,000元。圖／Berl...
Alessandro Edge Scritto綁帶鞋75,000元。圖／Berluti提供
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受到製鞋時所使用的鞋釘所啟發，使用相似外觀的鉚釘以手工逐一的縫製外套，數量多達萬...
受到製鞋時所使用的鞋釘所啟發，使用相似外觀的鉚釘以手工逐一的縫製外套，數量多達萬餘顆。圖／Berluti提供
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