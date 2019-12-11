台灣之星「電信1212購物節」88元吃到飽限量壓軸再現

台灣之星繼上個月雙11活動開出亮眼業績紅盤、首度攜手全國電子推出的商品組合案也引起全台消費者一片瘋搶之後，因應一年一度「電信1212購物節」，台灣之星再宣布攜手3C通路雙霸主—全國電子、燦坤，祭出年終壓軸優惠最強檔，全台實體與網路門市同步出擊，從12月12日中午12：12起，一路賣到12月31日止，挑戰市場門號搭商品資費破盤價，月租下殺最低3.7折起！

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星成功引領電信雙11風潮，今年更達成超過10萬個門號限時完售、平均每秒賣出2.5門的亮眼銷售紀錄。雙12我們從『買商品就享3年4G上網吃到飽』的概念出發，與全國電子、燦坤共同祭出超殺好康，齊全的商品選擇及月租費直降3.7折的資費價格，絕對能夠滿足消費者的多元需求。」

此次「電信1212購物節」精選超過40款人氣時尚家電/3C配件商品於台灣之星全台實體及網路門市全面下殺，折扣後月租388元起，綁約36個月，即可將眾多超值商品免費帶回家。舉例來說，過去需搭配月租2,699元資費還要付手機專案價，這次只需搭配月租999元，就能免費獲得價值39,900元的iPhone 11 Pro Max 64GB；月租388元起，更可購得價值最高達16,900元的精品家電，包括Dyson無線吸塵器、石頭掃地機器人二代S6、奇美43型4K聯網液晶電視等，再享3年免費4G上網吃到飽。