史上最美粉紅潤唇膏推3新色！肌膚之鑰讓妳粉橘招桃花

雖然天氣還很冷，但美妝已經進入2020年的春夏，為了迎接即將到來的春暖花開，新年除了帶來新希望外，女人更要有好氣色，才能讓桃花朵朵開。Clé de Peau Beauté肌膚之鑰搶先曝光2020春夏新色潤唇膏，以年度最暢銷的奢華訂製粉漾潤唇膏，推出3款春天粉漾的全新色彩，為妳繽紛整個春夏，一同進入這粉紅色夢幻春夏之中。

肌膚之鑰「奢華訂製粉漾潤唇膏」，包裝就是粉到極點的管身，馬上擄獲女孩心，採用全新護膚技術、以及細膩色彩詮釋女性青春而柔美的姿態。潤唇膏除了顯色，更最重要是滋潤，從冬天到春夏都適合使用。

3種春夏新色主推清新、粉漾好氣色。#01 玫瑰花苞粉，帶有玫瑰氣息的玫瑰嫩粉，一抹轉換優雅女性。#02 薄荷莓紅，帶有薄荷氣息的莓果紅 ，讓女性展現清新的氣息與青春洋溢好心境。#03蜜橙珊瑚，帶有香甜蜂蜜及柑橘氣息的珊瑚粉，有著甜而不膩香氣，就像是帶著可愛與淘氣的風味，讓人桃花朵朵開。