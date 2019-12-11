抹茶控哭了！ 開業8年「和茗甘味處」月底熄燈

又有一間名店結束營業！位於捷運東門站附近，台灣第一家將日式抹茶與法式甜點結合的抹茶專賣店「和茗甘味處」，營業8年將因租約到期，將營業至12/31止，消息一出讓許多抹茶控們直呼「好捨不得」、「以後吃不到了太傷心了」、「 謝謝你們帶來這麼好吃的抹茶甜點」、「氣氛不錯抹茶又好吃」。

創立自2011年10月和茗甘味處昨(10)日於臉書粉絲專頁上宣布，由於創辦人O桑年事漸高，以及身體健康等因素，有意將和茗甘味處品牌轉讓，且金華本店的租約到期，將營業至12/31止，感謝大家這些年來的支持與愛護。和茗因口感層次豐富的抹茶甜點而大受矚目，像是人氣第一的鐵板抹茶/焙茶熱蛋糕、抹茶熔岩蛋糕、抹茶千層派、抹茶生巧克力蛋糕、抹茶提拉米蘇、抹茶千層蛋糕、抹茶戚風捲、抹茶生乳起士蛋糕，甚至最近很夯的抹茶巴斯克起士蛋糕，一試賣就頗受好評。

另外，和茗在冬季時也推出熱甜點，包括烤棉花糖抹茶玄米冰淇淋、現煎(特)濃抹茶厚鬆餅、抹茶紅豆湯佐白玉丸子等。和茗甜點也期待粉絲們把握最後營業時間，品嘗心中最懷念的抹茶甜點，特別在12月推出限定每日限量優惠組合，凡點經典熱甜點鐵板熱蛋糕、抹茶熔岩蛋糕與無限回沖的壺類熱茶可享優惠價340元。

「和茗甘味處」

營業時間：每日12:30～21:30

地點：台北市大安區金華街221號(近捷運東門站5號出口)