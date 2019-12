OPI「Hello Kitty耀眼假期聯名指甲油」 萌翻你的指尖

耶誕、跨年跑趴聚會,指彩也是整體裝扮的重頭戲之一,OPI與貓界網美霸主Hello Kitty第三度攜手合作,推出「Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列」,12月12日起於OPI全台櫃點、門市開賣,融合充滿節慶歡樂氣息的繽紛閃耀亮片與粉紅、粉紫、粉藍等Hello Kitty的本命色系,2015年首次聯名就引起粉絲瘋搶的淡粉色「NLH82 Let’s Be Friends!好友萬萬歲」也強勢回歸,另外還有適合送禮、交換禮物的聯名禮盒組,Kitty迷快衝吧!

2015年秋季OPI首度與Hello Kitty合作,推出充滿俏皮童趣的Hello Kitty聯名系列指彩,一上市就風靡全台,創下單日銷售百支指彩的佳績,其中「Let’s Be Friends!好友萬萬歲」更成為OPI史上最多人搜尋的淡粉色指彩,2016年春季再度合作推出Hello Kitty櫻花舞動系列。

今年全新登場的Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列共15色,包括多款夢幻耀眼的節慶亮片色,以及透出萌感又不失優雅、可與亮片指彩相互疊擦的粉嫩珠光色調,也有2020年Pantone代表色「經典藍」的「HRL09 My Favorite Gal Pal最愛閨蜜」,瓶蓋上的蝴蝶結圖案更是Hello Kitty的指標。