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OPI「Hello Kitty耀眼假期聯名指甲油」 萌翻你的指尖

2019-12-11 16:11聯合報 記者陳立儀／即時報導

耶誕、跨年跑趴聚會，指彩也是整體裝扮的重頭戲之一，OPI與貓界網美霸主Hello Kitty第三度攜手合作，推出「Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列」，12月12日起於OPI全台櫃點、門市開賣，融合充滿節慶歡樂氣息的繽紛閃耀亮片與粉紅、粉紫、粉藍等Hello Kitty的本命色系，2015年首次聯名就引起粉絲瘋搶的淡粉色「NLH82 Let’s Be Friends！好友萬萬歲」也強勢回歸，另外還有適合送禮、交換禮物的聯名禮盒組，Kitty迷快衝吧！

2015年秋季OPI首度與Hello Kitty合作，推出充滿俏皮童趣的Hello Kitty聯名系列指彩，一上市就風靡全台，創下單日銷售百支指彩的佳績，其中「Let’s Be Friends！好友萬萬歲」更成為OPI史上最多人搜尋的淡粉色指彩，2016年春季再度合作推出Hello Kitty櫻花舞動系列。

今年全新登場的Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列共15色，包括多款夢幻耀眼的節慶亮片色，以及透出萌感又不失優雅、可與亮片指彩相互疊擦的粉嫩珠光色調，也有2020年Pantone代表色「經典藍」的「HRL09 My Favorite Gal Pal最愛閨蜜」，瓶蓋上的蝴蝶結圖案更是Hello Kitty的指標。

此外，OPI以兼具俏皮與時髦的普普風Hello Kitty風格，打造了「耀眼假期限定新年禮」、「耀眼假期如膠似漆3入禮盒組」，限量售完為止。

Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列可以玩出多...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列可以玩出多變指彩風格。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列可以玩出多...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列可以玩出多變指彩風格。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－限定新年禮指...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－限定新年禮指甲油3入組，售價1,420元，限量售完為止。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－如膠似漆3入...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－如膠似漆3入禮盒組，售價1,680元，限量售完為止。圖／OPI提供
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OPI、Hello Kitty第三度攜手合作，推出「Hello Kitty Co...
OPI、Hello Kitty第三度攜手合作，推出「Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列」指彩。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－限定新年禮指...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－限定新年禮指甲油3入組，售價1,420元，限量售完為止。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列包含多款夢...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列包含多款夢幻耀眼的節慶亮片色。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－如膠似漆3入...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期－如膠似漆3入禮盒組，售價1,680元，限量售完為止。圖／OPI提供
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2015年OPI、Hello Kitty首次聯名就引起粉絲瘋搶的淡粉色「NLH8...
2015年OPI、Hello Kitty首次聯名就引起粉絲瘋搶的淡粉色「NLH82 Let’s Be Friends！好友萬萬歲」強勢回歸。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列融合繽紛閃...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列融合繽紛閃耀亮片與粉紅、粉紫、粉藍等Hello Kitty的本命色系。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列融合繽紛閃...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列融合繽紛閃耀亮片與粉紅、粉紫、粉藍等Hello Kitty的本命色系。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列的「HRL...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列的「HRL09 My Favorite Gal Pal最愛閨蜜」是2020年Pantone代表色「經典藍」。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期迷你指甲油10...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期迷你指甲油10入組，售價2,000元，限量售完為止。圖／OPI提供
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Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列，售價48...
Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列，售價480元，共15色。圖／OPI提供
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OPI、Hello Kitty第三度攜手合作，推出「Hello Kitty Co...
OPI、Hello Kitty第三度攜手合作，推出「Hello Kitty Collection by OPI耀眼假期系列」指彩。圖／OPI提供
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Hello Kitty櫻花

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