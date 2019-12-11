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楊冪、簡嫚書都拿Puzzle包 一身黑也能穿出亮點

2019-12-11 15:48聯合報 記者楊詩涵／即時報導

LOEWE的Puzzle是創意總監Jonathan Anderson入主品牌後，於2015春夏男裝首度推出的包款，同年也設計出女款，旋即成為品牌的經典手袋，也別具歷史意義。近期簡嫚書在IG放上背著藍色小Puzzle的照片，搭襯運動風，俐落可愛；帶貨王楊冪也有一只Puzzle，搭著一身黑，以粉紅色手袋取得視覺平衡。

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）在電影「你願意嫁給我老公嗎？」劇中拿著Puzzle包，就顯得有點兒霸氣，不同尺寸與顏色，使得Puzzle也如拼圖般成為展現情緒與特質的一角。Puzzle由多片幾何形狀的皮片拼接而成，帶著解構主義風格，匠心獨具、質感柔軟，可以摺疊成不同輪廓以打造不同風格，附有可調節長度的肩背帶，每一季的新色彩都令LOEWE粉絲期待。

Puzzle在本季也推出全新拼色，增加個性表現；此外，正當季的耶誕節慶系列，也以Puzzle輪廓發揮，運用英國著名陶瓷家、瓷磚設計師William de Morgan的工藝作品為靈感，以紅色或藍色渡渡鳥、小黃花作為Puzzle的編織圖紋，帶來溫暖迷人的繽紛色澤，是帶有奇幻藝術色彩的季節新作。

簡嫚書選用超可愛的Puzzle藍色款。圖／取自IG
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Puzzle黃色拼花小牛皮肩背提包，售價76,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle酒紅色小牛皮肩背提包，售價83,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle淺焦糖色小牛皮肩背提包，售價83,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle粉棕色拼接小牛皮肩背提包，售價10萬4,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle藍黑拼色小牛皮肩背提包，售價11萬1,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle綠黃拼色小牛皮肩背提包，售價12萬元。圖／LOEWE提供
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Puzzle水貂色小牛皮肩背提包，售價90,000元。圖／LOEWE提供
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Puzzle水藍色拼接小牛皮肩背提包，售價93,000元。圖／LOEWE提供
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楊冪也是Puzzle包款的愛用者。圖／取自IG
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Puzzle白黃色拼接小牛皮肩背提包，售價93,000元。圖／LOEWE提供
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奧斯卡影后茱莉安摩爾在電影中選用LOEWE Puzzle包款。圖／LOEWE提供
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