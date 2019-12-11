楊冪、簡嫚書都拿Puzzle包 一身黑也能穿出亮點

LOEWE的Puzzle是創意總監Jonathan Anderson入主品牌後，於2015春夏男裝首度推出的包款，同年也設計出女款，旋即成為品牌的經典手袋，也別具歷史意義。近期簡嫚書在IG放上背著藍色小Puzzle的照片，搭襯運動風，俐落可愛；帶貨王楊冪也有一只Puzzle，搭著一身黑，以粉紅色手袋取得視覺平衡。

奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）在電影「你願意嫁給我老公嗎？」劇中拿著Puzzle包，就顯得有點兒霸氣，不同尺寸與顏色，使得Puzzle也如拼圖般成為展現情緒與特質的一角。Puzzle由多片幾何形狀的皮片拼接而成，帶著解構主義風格，匠心獨具、質感柔軟，可以摺疊成不同輪廓以打造不同風格，附有可調節長度的肩背帶，每一季的新色彩都令LOEWE粉絲期待。