怪獸王者來襲！Grand Seiko聯手哥吉拉打造限量腕表 網「這就是我的童年呀！」

Grand Seiko與哥吉拉65周年腕表的表帶，採用了鯊魚皮製成，塗裝紅中帶黑的設計，呼應「紅蓮哥吉拉」的形象。圖／Seiko提供 分享 facebook

不論是叫做哥吉拉、酷斯拉還是Godzilla，都難以抹滅牠在怪獸電影界的地位。今年是哥吉拉系列電影推出的第65年，所以找來了日本高級腕表品牌Grand Seiko合作，打造聯名限量表款，引起了電影迷的高度關注，部分網友還表示「這就是我的童年呀！」

今年是哥吉拉系列電影推出的第65年，所以找來了日本高級腕表品牌Grand Seiko合作，打造聯名限量表款。記者曾智緯／攝影 分享 facebook

哥吉拉形象鮮明，而且在每個時期都有著的相對應的詮釋，不論是動畫感還是寫實派都深深受到不同世代的影迷喜愛，至今65年且歷久不衰，甚至被動漫迷認為是「日本國寶」。而為了慶祝周年，特地與Grand Seiko合作，以「紅蓮哥吉拉」的造型為概念，使用深紅色帶黑的表盤、鯊魚皮表帶來呈現。會有這次的聯名系列，Grand Seiko透露在早期的哥吉拉電影中，怪獸登陸東京進行大肆破壞，其中的名場面就是哥吉拉推倒了銀座地標的「和光大樓」，而這也是Seiko母公司的所在地，所以讓兩個品牌產生了連結。

Grand Seiko與哥吉拉65周年腕表的底蓋上，有特製專屬於品牌的哥吉拉圖騰與電影公司Logo。圖／Seiko提供 分享 facebook

不僅如此，限量650只的Grand Seiko與哥吉拉65周年腕表，另一重點就在於今年也是經典機芯Spring Drive問世的第20年，所以這只合作的表款，就採用了特別版的設計，讓精準度從每日誤差正負1秒提升至0.5秒，以表背上鑲嵌的18K金獅子紋飾來區別。其次，使用了白鈦來製作表殼，加上放射刻紋的表盤，來呼應哥吉拉的經典招式「放熱射線」。為了這一次的合作，Grand Seiko也找來設計師，重新繪製出一隻屬於品牌的哥吉拉圖騰，同樣印製於底蓋的藍寶石水晶玻璃上，增加了收藏性。