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時尚攜手當代浮世繪畫師 百年傳統藝術變潮了！

2019-12-11 15:26聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

New Era x石川真澄聯名帽款，內層還印有此次系列四獸精緻的刺繡圖樣。圖／N...
New Era x石川真澄聯名帽款，內層還印有此次系列四獸精緻的刺繡圖樣。圖／New Era 提供
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江戶時期五大浮世繪畫師作品明年即將來台開展，時尚品牌已經與這日本傳統繪畫藝術先玩一波聯名，包含快時尚與潮帽品牌都紛紛推出有「當代浮世繪藝術家」的石川真澄設計單品，讓這個傳承數百年的藝術，也多了一襲潮味新意！

浮世繪起源於17世紀日本江戶時代，以版畫形式呈現色彩鮮豔的浮世風情，包含庶民生活、男女之情、風土百景等，代表畫師像是葛飾北齋、歌川國芳等人，由於畫風特殊、用色大膽，且主題多元能夠引起大眾共鳴，也很常被後世運用在各式跨界商品上。

潮帽品牌New Era這次找來日本藝術家石川真澄（Masumi Ishikawa）合作，師承浮世繪名門六代目歌川豐國的他，因擅長融合現代主題與浮世繪風格而為人知曉，代表作DAVID BOWIE更被收錄在大英博物館。品牌以經典的59 FIFTY與9FORTY帽款，結合石川真澄筆下的霸氣四獸虎、龍、鷹、燕，細緻的刺繡方式設計在帽檐前方，帽子後方則繡上石川真澄的Logo；內層還印有此次系列四獸精緻的刺繡圖樣。

至於日本國民服飾UNIQLO也在《STAR WARS：天行者的崛起》上映之際，邀請來自日本、英國及美國的藝術家三方聯名，其中代表日本的藝術家正是石川真澄，像是聯名的UT系列，將星戰電影中的黑武士搭配浮世繪常見的火焰；至於出身紐約長島的插畫藝術家Stash則設計有機器人夥伴R2D2的聯名T恤。

New Era x石川真澄，虎系列售價1,880元。圖／New Era 提供
New Era x石川真澄，虎系列售價1,880元。圖／New Era 提供
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UNIQLO推出《STAR WARS：天行者的崛起》聯名系列UT，售價590元。...
UNIQLO推出《STAR WARS：天行者的崛起》聯名系列UT，售價590元。圖／摘自UNIQLO官網
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UNIQLO推出《STAR WARS：天行者的崛起》聯名系列帽T，售價990元。...
UNIQLO推出《STAR WARS：天行者的崛起》聯名系列帽T，售價990元。圖／摘自UNIQLO官網
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New Era x石川真澄，鷹系列售價1,880元。圖／New Era 提供
New Era x石川真澄，鷹系列售價1,880元。圖／New Era 提供
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New Era x石川真澄，龍系列售價1,880元。圖／New Era 提供
New Era x石川真澄，龍系列售價1,880元。圖／New Era 提供
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藝術家品牌

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