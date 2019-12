時尚攜手當代浮世繪畫師 百年傳統藝術變潮了！

New Era x石川真澄聯名帽款,內層還印有此次系列四獸精緻的刺繡圖樣。圖/New Era 提供 分享 facebook 江戶時期五大浮世繪畫師作品明年即將來台開展,時尚品牌已經與這日本傳統繪畫藝術先玩一波聯名,包含快時尚與潮帽品牌都紛紛推出有「當代浮世繪藝術家」的石川真澄設計單品,讓這個傳承數百年的藝術,也多了一襲潮味新意!

浮世繪起源於17世紀日本江戶時代,以版畫形式呈現色彩鮮豔的浮世風情,包含庶民生活、男女之情、風土百景等,代表畫師像是葛飾北齋、歌川國芳等人,由於畫風特殊、用色大膽,且主題多元能夠引起大眾共鳴,也很常被後世運用在各式跨界商品上。

潮帽品牌New Era這次找來日本藝術家石川真澄(Masumi Ishikawa)合作,師承浮世繪名門六代目歌川豐國的他,因擅長融合現代主題與浮世繪風格而為人知曉,代表作DAVID BOWIE更被收錄在大英博物館。品牌以經典的59 FIFTY與9FORTY帽款,結合石川真澄筆下的霸氣四獸虎、龍、鷹、燕,細緻的刺繡方式設計在帽檐前方,帽子後方則繡上石川真澄的Logo;內層還印有此次系列四獸精緻的刺繡圖樣。