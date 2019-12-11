艾瑪羅伯茲鍾愛的Jérôme Dreyfuss豹紋包 耶誕金、銀款超高調

派對季節到來，閃亮金屬、野性豹紋包款又成為點題之選，法國品牌Jérôme Dreyfuss的男朋友包款換上霓光彩紅色，閃耀漸層的高調；義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也以金、銀色系和豹紋打造狂野的節慶單品。

Jérôme Dreyfuss向來以男孩名作為包款命名，寓意在於將手袋視為女孩的男友，節慶系列運用金屬色打造Bob流沙金小型包款，不僅貴氣也很適合狂歡的絢爛。此外，Lulu則呼應了彩紅色流行，以霓虹金屬增加搖滾感，更偏向派對風格。Gianni Chiarini則是以濃厚耶誕節氣氛的金、銀色，設計手拿包以及Alifa輕量包的中、型款式，Alifa為柔軟廓型，雙提把帶來細節特色，容量大可收納補妝品等小物。