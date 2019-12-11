艾瑪羅伯茲鍾愛的Jérôme Dreyfuss豹紋包 耶誕金、銀款超高調
派對季節到來，閃亮金屬、野性豹紋包款又成為點題之選，法國品牌Jérôme Dreyfuss的男朋友包款換上霓光彩紅色，閃耀漸層的高調；義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也以金、銀色系和豹紋打造狂野的節慶單品。
Jérôme Dreyfuss向來以男孩名作為包款命名，寓意在於將手袋視為女孩的男友，節慶系列運用金屬色打造Bob流沙金小型包款，不僅貴氣也很適合狂歡的絢爛。此外，Lulu則呼應了彩紅色流行，以霓虹金屬增加搖滾感，更偏向派對風格。Gianni Chiarini則是以濃厚耶誕節氣氛的金、銀色，設計手拿包以及Alifa輕量包的中、型款式，Alifa為柔軟廓型，雙提把帶來細節特色，容量大可收納補妝品等小物。
秋冬必備的動物紋包款，也適合跑趴，Jérôme Dreyfuss的Bobi犢牛毛皮包款豹紋圖樣，是女星艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）熱愛選用的手袋，她數次以簡約穿搭配襯，品牌在12月25日之前推出88折的優惠；Gianni Chiarini則是除了Flo手提肩背包之外，還上市Sophia水桶包新款，都以熱情豹紋為主題。
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