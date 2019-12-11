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艾瑪羅伯茲鍾愛的Jérôme Dreyfuss豹紋包 耶誕金、銀款超高調

2019-12-11 14:50聯合報 記者楊詩涵／即時報導

派對季節到來，閃亮金屬、野性豹紋包款又成為點題之選，法國品牌Jérôme Dreyfuss的男朋友包款換上霓光彩紅色，閃耀漸層的高調；義大利輕奢品牌Gianni Chiarini也以金、銀色系和豹紋打造狂野的節慶單品。

Jérôme Dreyfuss向來以男孩名作為包款命名，寓意在於將手袋視為女孩的男友，節慶系列運用金屬色打造Bob流沙金小型包款，不僅貴氣也很適合狂歡的絢爛。此外，Lulu則呼應了彩紅色流行，以霓虹金屬增加搖滾感，更偏向派對風格。Gianni Chiarini則是以濃厚耶誕節氣氛的金、銀色，設計手拿包以及Alifa輕量包的中、型款式，Alifa為柔軟廓型，雙提把帶來細節特色，容量大可收納補妝品等小物。

秋冬必備的動物紋包款，也適合跑趴，Jérôme Dreyfuss的Bobi犢牛毛皮包款豹紋圖樣，是女星艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）熱愛選用的手袋，她數次以簡約穿搭配襯，品牌在12月25日之前推出88折的優惠；Gianni Chiarini則是除了Flo手提肩背包之外，還上市Sophia水桶包新款，都以熱情豹紋為主題。

Jérôme Dreyfuss Marc彩虹山羊皮，售價20,800元。圖／Jé...
Jérôme Dreyfuss Marc彩虹山羊皮，售價20,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Jérôme Dreyfuss Lulu S彩虹山羊皮包，售價22,500元。圖...
Jérôme Dreyfuss Lulu S彩虹山羊皮包，售價22,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Gianni Chiarini Cherry小型手拿肩背包，售價3,800元。圖...
Gianni Chiarini Cherry小型手拿肩背包，售價3,800元。圖／Gianni Chiarini提供
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Jérôme Dreyfuss Lulu S彩虹山羊皮，售價22,500元。圖／...
Jérôme Dreyfuss Lulu S彩虹山羊皮，售價22,500元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Jérôme Dreyfuss Bobi豹紋犢牛毛皮肩背包在12月25日前推出8...
Jérôme Dreyfuss Bobi豹紋犢牛毛皮肩背包在12月25日前推出88折優惠，原價35,800元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Gianni Chiarini Sophia小型豹紋水桶包，售價12,800元。...
Gianni Chiarini Sophia小型豹紋水桶包，售價12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
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艾瑪羅伯茲常背著Jérôme Dreyfuss Bobi豹紋犢牛毛皮包。圖／取自...
艾瑪羅伯茲常背著Jérôme Dreyfuss Bobi豹紋犢牛毛皮包。圖／取自purseblog.com
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Jérôme Dreyfuss Bob流沙金小羊皮，售價17,900元。圖／Jé...
Jérôme Dreyfuss Bob流沙金小羊皮，售價17,900元。圖／Jérôme Dreyfuss提供
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Gianni Chiarini Alifa中型輕量包，售價6,600元。圖／Gi...
Gianni Chiarini Alifa中型輕量包，售價6,600元。圖／Gianni Chiarini提供
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Gianni Chiarini Flo豹紋手提肩背包，售價11,900元。圖／G...
Gianni Chiarini Flo豹紋手提肩背包，售價11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
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