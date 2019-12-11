信義區最新打卡點出爐！「公主」夢幻玻璃屋 首次亮相

信義區又出現最新打卡點！這是公主遊輪全新的耶誕跨年驚喜活動，業者首次在信義香堤大道打造「夢幻玻璃屋」，即日起到明年1月12日 (日) 期間限定，精緻浪漫的耶誕氛圍玻璃屋絕對吸睛，與今年主軸「給自己放個公主假」相呼應。不僅夢幻外觀成為最新打卡點，連續三周的周末還將帶來不同驚喜。

首周周末12月14日 (六) 公主遊輪2020~21年代言人Selina任家萱親自現身公主夢幻玻璃屋、21日 (六) 與22日 (日) 接連兩天還有史丹利熊X熊本熊「雙熊會」、28日 (六) 與29日 (日)提供限量甜蜜公主巧克力與獨家贈品歡樂放送；此外還有「尋找你的公主假」互動測驗，找出你最適合的公主假期即有機會抽Selina「最萌男友」 41吋超大史丹利熊玩偶。

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示，公主遊輪每年耶誕跨年時節，都會帶給消費者耳目一新的節慶氛圍與好康享受，傳達愛、歡聚與輕鬆自在的遊輪旅行為主要目的。今年歲末年終，誠摯邀請台灣賓客來到信義香堤的「公主夢幻玻璃屋」，尋找屬於自己的「公主假」。