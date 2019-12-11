長榮航空台北飛小松增班 明年立山黑部開山後天天飛

想要到立山黑部看高聳雪白高牆更方便，長榮航空宣布台北飛往小松航線增班，自4月16日立山黑部開山後，將由現行的每周五班，改為天天直飛營運，營運機型也可能會視市場需求調整為廣體機型飛航。

立山黑部阿爾卑斯山脈路線是條貫穿北日本阿爾卑斯山，不論搭乘纜車、電軌車和空中纜車，都可以輕鬆遊覽此路線。而立山黑部開山後，雪白高聳達到20公尺的雪牆是最值得一賞的美景，每年吸引大批台灣遊客前往朝聖。

看準觀光商機，長榮航空即日起宣布台北飛往小松航線明年配合立山黑部開山，自4月16日起會由現行每周五班，改為天天直飛方式營運。而營運機型為A321-200，旺季期間視市場需求，機動調整為廣體機型飛機。

長榮航空表示，自2008年起每周2班飛航台北到小松航線，受到不少旅客喜愛，而後於2017年增班為每周5班，年載客量近10萬人次，占小松國際機場旅客人數的一半，未來增加每日飛航後，可望讓兩地往返的旅客更加便利。

此外，長榮航空提到，台北飛小松航線年平均載客率為8成，若是適逢立山黑部開山或是賞楓期間，就更是一位難求，需放大機型或加班機因應。目前台日籍旅客比例為7比3，預計明年增班後，會再掀起一陣赴日本北陸旅遊熱潮。