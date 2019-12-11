立山黑部、合掌村好夯 長榮台北小松4月16日起天天直飛

長榮航空今天宣布，台北—小松航線將於明年配合立山黑部開山，自4月16日開始由現行的每周五班改為天天直飛方式營運，主要營運機型為A321-200，並將於旺季期間視市場需求，機動調整為廣體機型飛航。

長榮航空表示：自2008年開始以每周2班的方式飛航台北—小松航線，十年來的深耕經營，2017年增班為每周5班，年載客量近10萬人次，約占小松國際機場旅客人數的一半，未來增加為每日飛航後，將可更加便利往返台灣與日本北陸的民眾。

日本石川縣知事谷本正憲日前致函長榮航空董事長林寶水表達感謝之意，並且肯定長榮航空台北-小松航線的開闢，不僅促進了觀光旅遊，也強化了兩地的經濟、文化、教育等各領域的交流。

長榮航空分析，台北-小松航線年平均載客率約8成，每年適逢立山黑部開山或是賞楓期間，更是經常一位難求，需以放大機型或是加班機方式因應，台、日籍旅客比例約7比3；預估明年增班後，更充裕的機位供給，前往日本北陸旅遊的風潮更會加旺盛。