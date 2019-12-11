付款不再手忙腳亂！『ZENLET Cache快取夾』感應強化、隨貼即用更方便

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

擁有豐富國際募資經驗的台灣設計團隊ZENLET，根據ZENLET行動錢包使用者的反饋，帶來最新產品『ZENLET Cache 快取夾』。

ZENLET品牌最初便是從Kickstarter群眾募資起家，一個募資案的實現，每一位贊助者都舉足輕重。也因為如此，團隊重視使用者的意見，透過定期廣泛搜集來自客服、通路及業務端的客戶經驗及反饋，獲得大量但相對雜亂的資訊後，再經由負責市場分析的行銷團隊協同產品設計師多次討論，先將想法發散，再逐步歸納收斂出核心需求，最後以此定調出新產品的功能特色與呈現風格。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

這次的新產品『ZENLET Cache快取夾』便以多數使用者回饋希望「方便快取」、「刷卡感應強化」及「隱蔽的紙鈔收納空間」這三大主軸為設計重點，維持品牌一貫的輕薄極簡調性的同時，還必須考量使用者的易用性，歷經數十次的設計調整，發表了這款「簡單，卻不簡單」的ZENLET行動錢包系列延伸配件。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

和一般的卡夾不同，『ZENLET Cache快取夾』背面為「奈米微吸貼片」，運用奈米微吸原理便可輕易附著於任何平滑表面，能夠多次重複黏撕，吸附效果持久，用清水就可清潔。站在使用者的易用性著想，奈米微吸貼片讓使用者可依不同情境需求搭配於ZENLET行動錢包、手機上、筆記本上。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

感應層內置高頻率吸收材料，可加強訊號頻率，抗干擾，不但不用取出卡就可直接感應，更讓感應的流程更順暢。橫向交錯式的雙層收納設計，讓收納與取出更方便。利用感應層裡的放置的卡片本身提供的剛性，可將紙鈔層的空間卡緊，紙鈔就不用擔心會掉落遺失。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

有別於傳統外露式鈔票夾，紙鈔層的設計將紙鈔能夠完全藏入夾層。不僅快取，更提供全方位的隱蔽性。與ZENLET行動錢包結合，立即進化成能夠「雙面感應」的錢包，並且多了一個安全又方便的鈔票收納空間。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

『ZENLET Cache快取夾』共有兩色可供選擇，質感穩重的深霧灰以及俐落中性的奶茶棕，目前於 有.設計uDesign 官網預購優惠中。

Zenlet 2 Series 年度新色『Sage Green冰川綠』正式上市

ZENLET團隊日前在官網發表了Zenlet 2 Series的年度新色『Sage Green冰川綠』，以人、科技、環境的和諧共存為念，此色蘊含自然友善與人文關懷的寓意，提醒人們在快速方便的世界不要忘記身為人的良善。

圖/文 ZENLET 團隊提供。 分享 facebook

Zenlet 2 Series年度新色『Sage Green冰川綠』共有三種規格Zenlet AL、Zenlet 2、Zenlet 2+，依功能及收納需求而區別。

更多商品資訊請至 有.設計uDesign 官網查詢。