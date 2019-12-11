台灣6大特色湯出列！「仙女系」原來在這裡

氣溫直直落，濕濕冷冷的天氣讓人好想泡暖湯。台灣從北到南處處有溫泉，從大眾池到溫泉風呂一應俱全，KLOOK發布6大特殊泡湯行程，並將其趣味歸類。

像是「仙女系」，指的是宜蘭太平山鳩之澤溫泉，森林幽谷中襯著霧氣的空靈氛圍。鳩之澤的露天溫泉在青翠簇擁與雲霧迷繞間，將全身浸泡在清澈的熱湯之中，彷彿置身在仙境。太平山上擁有自然林、溫泉和高山湖泊等多樣景觀風貌，泡完溫泉的旅客還可以去太平山步道散散步。

「文藝系」指的是 宜蘭礁溪蔥澡藝術湯屋。最近人氣爆棚的「蔥澡湯屋」，「蔥澡」的命名由來是因為宜蘭名產是「蔥」，也是「沖澡」的諧音；前身是近40年的日式溫泉旅社，經過重新翻修裝潢，明亮的白瓷磚加上充滿幽默巧思的藝術牆面，像是充滿了河馬彩繪的「河馬浴場」，或是像有許多落葉掉落的「蔥鬱白湯」，極具風格的藝術湯屋一轉眼變成網美打卡熱點，也讓泡湯這件事變得文藝了起來。

名列「輕奢系」的新北市馥蘭朵烏來湯屋，曾被吳宇森導演相中、攜手木村拓哉來此拍攝台灣形象廣告「Time For Taiwan」；走進馥蘭朵，古樸的石板和木頭裝潢搭配著柔和的音樂，氣氛讓人放鬆。可以在馥蘭朵的大浴場享受露天溫泉體驗，極佳的視野讓身體和山川一同呼吸放鬆，還能以蓊鬱的山谷丶蜿蜒的溪流為背景拍出時尚美照；如果想要一個人的空間，可以選擇石頭砌成的獨立湯室，搭配超大觀景窗戶可以一邊泡湯一邊看風景。

走「自然系」的台南關子嶺泥漿溫泉，是全台少見的泥漿溫泉，由地層的石縫中流出，帶有微小泥粒，所以又有黑色溫泉的稱號，富含天然礦物質，只要踏進溫熱滑膩的泥泉中，看著冒著白霧的泉水，緊繃的肩頸和肌肉也慢慢獲得放鬆，到關子嶺泡溫泉還能遠眺烏山頭水庫，山色交映彷彿投入在大自然的懷抱。

想要「復古懷舊」，北投張學良幽禁舊居─少帥禪園屬於此列。建於1920年代，除了遠眺觀音山和關渡平原外，更像走入時光隧道般回到過去舊時代，感受濃濃的復古日式風情；來少帥禪居除了可以享美食品好茶外，還能享受泡足湯或是獨立湯屋，少帥禪園的溫泉屬於白磺溫泉，又俗稱美人湯，可以讓膚質滑嫩，獨立湯屋的窗外還能遠望觀音山，在熱氣氤氳下讓身心都沈澱下來。