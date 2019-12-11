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美麗華300秒跨年煙火秀 演唱會美食趴迎接2020

2019-12-11 12:45聯合報 記者江佩君／即時報導

跨年煙火一向是迎接新年且是參加跨年民眾期待的重頭戲，美麗華宣布今年跨年夜將施放300秒的浪漫星空煙火，並舉辦跨年演唱會「Enjoy love, enjoy life」，與民眾一起度過2019、迎接2020。

美麗華推出300秒星空煙火秀迎接2020。圖／美麗華提供
美麗華推出300秒星空煙火秀迎接2020。圖／美麗華提供
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位於大直的美麗華去年施放299秒跨年煙火，今年的跨年煙火將在夜空閃耀300秒。在跨年煙火高潮前，同時還有跨年演唱會「Enjoy love, enjoy life」與民眾一起暖身。跨年夜當天，美麗華百貨營業時間延長至凌晨1點。

美麗華跨年活動由「聲林之王」饒舌皇后馮玟璇、療癒女聲贊薇、海豚音男孩呂學翰接力演唱，還有薩克斯風樂團錦豐樂團、好樣樂團、笙愛樂團帶來一連串演奏揭開序幕。

重頭戲演唱會則由國際薩克斯風大師胡笙、ICRT優勝樂團老破麻樂團、空靈美聲白安、創作女聲陳忻玥、饒舌新星呂士軒、第一屆聲林之王冠軍李友庭壓軸演出，主持人DJ DENNIS也會帶來DJ秀，一起迎接2020。

現場除了演唱會，還有乖乖、美味星棒棒糖、優先沛果汁、貝思寶兒果汁等美食派樣限量免費發送。可口可樂今年特別出動「勁享接力 FUN 」互動車，提供可樂暢飲嗨翻跨年夜。

美麗華今年也擴大派對美食版圖，現場美食販售種類多元豐富， Jasons、山海錦、金色三麥、FRIDAYS、krispy Kreme 、日出茶太、唐點小聚推出現場即食美味，還有滷味、特色飲品、輕食，甚至是港式小點，手搖飲等多項美食通通有，還有窯烤披薩、日式丼飯、古巴三明治等三家不同特色餐車，滿足民眾跨年的飲食需求。

●美麗華跨年夜延長營業時間

百貨營業時間延長至2020/1/1凌晨1:00

●接駁車(美麗華往返劍潭捷運站)

劍潭站發車加開班次至2020/1/1凌晨1:00

美麗華站發車加開班次至2020/1/1凌晨1:30

●美麗華跨年演唱會

地點：美麗華百樂園(台北市中山區敬業三路20號/台北捷運劍南路站)

時間：2019/12/31、18:00暖場表演、20:00演唱會準時開唱

●跨年美食 POWER UP

地點：1F海景大道、海景天地、中山21號廣場

時間：12/31 19：30起

美麗華推出300秒星空煙火秀迎接2020。圖／美麗華提供
美麗華推出300秒星空煙火秀迎接2020。圖／美麗華提供
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跨年演唱會樂團

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