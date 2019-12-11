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漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18聯合報 記者張芳瑜／即時報導

配合年終歲末最後一波雙12購物檔期，日前沒跟上漢堡王憑發票送漢堡的粉絲，這次不能再錯過雙12一日限定的「買1送2」活動！這次，漢堡王將推出買套餐送小華堡一個以及輕鬆薯一份的超狂優惠，讓粉絲直呼「漢堡王最近開大絕」、「當天一定要早起」、「佛心來著」。

漢堡王近期優惠不斷，不少粉絲開心省荷包，12/12限定的一日優惠，消費者當日11:00起，至門市點購限時主打星套餐、超值量套餐〈包含ABCDE套餐及大套餐〉、倩女蔬生精華餐、烤時蔬雙人餐及黃金聖誕跨年餐，即贈雙12好禮券乙張(共4格)，買兩個套餐就送兩張，以此類推，好禮券中包含兩格優惠券、兩格兌換券，兌換券可以立即使用，每間門市限量三百份，數量有限，發完為止。此外，漢堡王超省餐、兩堡109、優惠券套餐、Fun心點或其他未列於第一點之套餐恕不適用當日活動，單點亦不適用，且活動限臨櫃兌換，外送恕不適用。

「漢堡王雙12優惠」

1.活動內容：購買漢堡王超值量套餐，即贈小華堡及輕鬆薯兌換券乙張(可當下直接兌換)。

2.兌換數量：每間門市限量三百份，數量有限，發完為止。

3.活動日期：12/12(四) 11:00起。

4.活動門市：全台漢堡王門市 (P.S.機場店&兒童樂園店不適用)。

漢堡王雙12一日限定「買1送2」。圖／摘自漢堡王臉書專頁
漢堡王雙12一日限定「買1送2」。圖／摘自漢堡王臉書專頁
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