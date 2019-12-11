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孔劉真好cue 「李棟旭脫口秀」啾啾飛吻穿的帽T 台灣買得到

2019-12-11 11:10聯合報 記者楊詩涵／即時報導

韓國電視台SBS熱播《李棟旭想做脫口秀》，在首集就開出「死鬼」CP的亮眼卡司，找來孔劉擔任特別來賓，兩人甜蜜蜜遊濟州島的畫面太迷人，粉絲不斷回放至今回味無窮，孔劉身為「阿怪（鬼怪）」也很好cue，李棟旭這位「棟使（陰間使者）」叫他送飛吻，立刻達成而孔劉穿帽T的形象也在孔太太們心中留下可愛、呆萌、帥氣的身影，這件來自2019秋冬的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）帽T，在台灣也買得到。

2019秋冬男裝大秀在巴黎登場時，令人驚詫，男裝藝術總監Virgil Abloh以舞台劇形式表現五○年代的美國紐約街頭，街道就是伸展台，以一個男孩的成長各時期作為服裝輪廓，訴說不可再現的傳奇年代。例如Blanketing的包覆系列，以羽絨材質棉花糖般的飽滿，講述需要溫暖關懷的少年時期，佐特西裝（Zoot Suit）則結合腰際鬆緊帶和長版大衣的長版剪裁，褲腳寬鬆誇張的造型，重現四○年代爵士樂手的裝扮。

上述的服裝特質，延續紐約Big Apple主題，都表現在孔劉所穿的NEW WALKERS系列帽T上，以插畫的風格表現，讓服裝也成為伸展台，秋冬發表現場的秀場布置舉凡公園的長凳、街燈等，甚至是落葉飛舞的蕭瑟情景，以及靈活竄跳的小狐狸，也都成為帽T的繪圖，展現有溫度的圖樣，由頎長帥氣的孔劉詮釋，展現出他大男孩的率真氣質，且散發巨星風采。

李棟旭在《李棟旭想做脫口秀》首集和孔劉上演牽手戀愛，孔劉穿路易威登帽T。圖／截自...
李棟旭在《李棟旭想做脫口秀》首集和孔劉上演牽手戀愛，孔劉穿路易威登帽T。圖／截自愛奇藝台灣站
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孔劉同款NEW WALKERS緹花帽T，售價60,500元。記者楊詩涵／攝影
孔劉同款NEW WALKERS緹花帽T，售價60,500元。記者楊詩涵／攝影
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2019秋冬男裝秀上款第7套，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫之一...
2019秋冬男裝秀上款第7套，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫之一。圖／LV提供
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2019秋冬男裝秀發表現場的公園長凳，成為孔劉款帽T的繪圖，加碼一隻可愛的小狐狸...
2019秋冬男裝秀發表現場的公園長凳，成為孔劉款帽T的繪圖，加碼一隻可愛的小狐狸。記者楊詩涵／攝影
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李棟旭cue孔劉飛吻，孔劉身上穿的帽T是路易威登秋冬男裝。圖／皆截自愛奇藝台灣站
李棟旭cue孔劉飛吻，孔劉身上穿的帽T是路易威登秋冬男裝。圖／皆截自愛奇藝台灣站
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孔劉穿路易威登2019秋冬帽T，展現大男孩的率真氣質，且散發巨星風采。圖／截自愛...
孔劉穿路易威登2019秋冬帽T，展現大男孩的率真氣質，且散發巨星風采。圖／截自愛奇藝台灣站
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2019秋冬男裝秀發表現場的路燈，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫...
2019秋冬男裝秀發表現場的路燈，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫。圖／LV提供
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孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫中，繪有2019秋冬男裝秀上款第7套服...
孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫中，繪有2019秋冬男裝秀上款第7套服裝。記者／楊詩涵攝影
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2019秋冬男裝秀發表現場令人印象深刻。圖／LV提供
2019秋冬男裝秀發表現場令人印象深刻。圖／LV提供
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同系列NEW WALKERS手工編織、刺繡羊毛和山羊絨混紡圓領衫，售價21萬元。...
同系列NEW WALKERS手工編織、刺繡羊毛和山羊絨混紡圓領衫，售價21萬元。圖／LV提供
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NEW WALKERS緹花帽T的繪圖靈感，來自2019秋冬男裝秀上服裝。記者楊詩...
NEW WALKERS緹花帽T的繪圖靈感，來自2019秋冬男裝秀上服裝。記者楊詩涵／攝影
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孔劉同款NEW WALKERS緹花帽T，售價60,500元。記者楊詩涵／攝影
孔劉同款NEW WALKERS緹花帽T，售價60,500元。記者楊詩涵／攝影
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2019秋冬男裝秀發表現場的氛圍，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫...
2019秋冬男裝秀發表現場的氛圍，成為孔劉穿的NEW WALKERS緹花帽T插畫細節。圖／LV提供
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2019秋冬男裝發表秀上的五○年代氛圍和服裝，是孔劉款帽T的取材。記者楊詩涵／攝...
2019秋冬男裝發表秀上的五○年代氛圍和服裝，是孔劉款帽T的取材。記者楊詩涵／攝影
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李棟旭和孔劉在《李棟旭想做脫口秀》重現「死鬼」CP的浪漫。圖／截自愛奇藝台灣站
李棟旭和孔劉在《李棟旭想做脫口秀》重現「死鬼」CP的浪漫。圖／截自愛奇藝台灣站
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紐約韓國巴黎

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