孔劉真好cue 「李棟旭脫口秀」啾啾飛吻穿的帽T 台灣買得到

韓國電視台SBS熱播《李棟旭想做脫口秀》，在首集就開出「死鬼」CP的亮眼卡司，找來孔劉擔任特別來賓，兩人甜蜜蜜遊濟州島的畫面太迷人，粉絲不斷回放至今回味無窮，孔劉身為「阿怪（鬼怪）」也很好cue，李棟旭這位「棟使（陰間使者）」叫他送飛吻，立刻達成而孔劉穿帽T的形象也在孔太太們心中留下可愛、呆萌、帥氣的身影，這件來自2019秋冬的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）帽T，在台灣也買得到。

2019秋冬男裝大秀在巴黎登場時，令人驚詫，男裝藝術總監Virgil Abloh以舞台劇形式表現五○年代的美國紐約街頭，街道就是伸展台，以一個男孩的成長各時期作為服裝輪廓，訴說不可再現的傳奇年代。例如Blanketing的包覆系列，以羽絨材質棉花糖般的飽滿，講述需要溫暖關懷的少年時期，佐特西裝（Zoot Suit）則結合腰際鬆緊帶和長版大衣的長版剪裁，褲腳寬鬆誇張的造型，重現四○年代爵士樂手的裝扮。