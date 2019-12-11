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BELLAVITA化身小熊城堡 千隻寶麗小熊13日起等你帶回家

2019-12-11 09:19經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

每年耶誕節都帶來驚喜的BELLAVITA寶麗廣塲，即日起1F中庭已化身成小熊城堡，處處可見可愛程度破表的小熊，無論城堡中櫥窗、一樓或二樓甚至背著降落傘正在空中飛翔的小熊，分別為棕及白色兩款寶麗小熊點綴整館，且城堡屬開放式空間，消費者可隨心自在的走進城堡與小熊零距離拍照並打卡留念，分享耶誕喜悅。

此外，針對小熊城堡裡上千隻的寶麗小熊，BELLAVITA寶麗廣塲今年也特別邀請大家一起來做愛心，自12月13日起至12月25日，為提供偏鄉小朋友更好教育資源，將啟動《您帶熊 我捐款》可愛小熊等您帶回家活動。

活動期間，憑館內不限金額發票即可兌換乙隻寶麗聖誕小熊，且每換出乙隻小熊BELLAVITA 將同步提撥NTD100 給兒童福利聯盟，兌完為止。

此外，小熊王國內還有大大驚喜，館內指定樓層掃描QR CODE並依照掃描畫面的指示尋寶，即可獲得驚喜小禮物 ，另外 12月14日（六）、12月21日（六） 13:00~17:00還有耶誕老公公快閃活動，將於1F中庭，憑不限金額消費發票，即可與耶誕老公公透過專業徠卡Sofort拍立得拍照留下美好的耶誕回憶。

同時，BELLAVITA寶麗廣塲表示，活動期間當日於全館消費累計達指定門檻，還可憑電子發票及銷貨明細兌換優質好禮乙份。另，活動期間消費累計滿8,000元即獲得乙次抽獎，人人有機會獲得APPLE WATCH等多項大獎，滿16,000享二次抽獎機會，以此類推。

此外，12月13日~12月25日持指定銀行信用卡當日單卡刷卡累計達指定門檻，亦可憑信用卡、同卡號消費簽單及銷貨明細表兌換指定好禮乙份。

12月23日~12月25日於全館消費，還可享會員點數雙倍贈（會員消費滿$300即可兌換會員點數一點，指定日期可兌換二點，依此類推），而自即日起至12月30 日B2美食廣場全櫃位同享當日單筆發票滿NTD500即可獲得一點，當月集滿五點即可兌換分享餐廳美食抵用券NTD500，還有每月神秘小驚喜大贈送。

BELLAVITA今年耶誕節化身小熊城堡，且城堡屬開放式空間，消費者可隨心自在的...
BELLAVITA今年耶誕節化身小熊城堡，且城堡屬開放式空間，消費者可隨心自在的走進城堡與小熊零距離拍照並打卡留念，分享耶誕喜悅。 圖／BELLAVITA提供
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自12月13日起至12月25日，憑BELLAVITA館內不限金額發票即可兌換乙隻...
自12月13日起至12月25日，憑BELLAVITA館內不限金額發票即可兌換乙隻寶麗聖誕小熊，且每換出乙隻小熊BELLAVITA 將同步提撥NTD100 給兒童福利聯盟，兌完為止。 圖／BELLAVITA提供
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每年耶誕節都帶來驚喜的BELLAVITA寶麗廣塲，即日起1F中庭已化身成小熊城堡...
每年耶誕節都帶來驚喜的BELLAVITA寶麗廣塲，即日起1F中庭已化身成小熊城堡，處處可見可愛程度破表的小熊。圖／BELLAVITA提供
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